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Bağcılar’da sabah namazında şehitler için dua edildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.02.2020 13:23 | Son Güncelleme

Bağcılar Merkez Camii’nde sabah namazında bir araya gelen her yaştan ve kesimden ilçe sakini, İdlib’de düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerler için dua etti.Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerler için Bağcılar Müftülüğü tarafından düzenlenen “Şehitlerimiz İçin Ailece Duaya” programı düzenlendi.

Bağcılar Merkez Camii’nde sabah namazında bir araya gelen her yaştan ve kesimden ilçe sakini, İdlib’de düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerler için dua etti.
Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerler için Bağcılar Müftülüğü tarafından düzenlenen “Şehitlerimiz İçin Ailece Duaya” programı düzenlendi. Bu amaçla yaşlısından gencine yöneticisinden işçisine kadar her yaş ve kesimden binlerce kişi sabah namazı öncesi Bağcılar Merkez Camii’nde buluştu. Katılımcılardan kimi de camiye elinde Türk bayraklarıyla geldi.
Namaz öncesinde Yasin ve Fetih Sureleri okundu. Vatandaşlar sık sık tekbir ve salavat getirdi. Namazın ardından ise eller semaya açılarak şehitler için dualar edildi.

Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz
Bağcılar Belediyesi çalışanlarının da iştirak ettiği dua programında konuşan Bağcılar İlçe Müftüsü Celal Büyük, “Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak gayesiyle cephede bulunan Mehmetçik ve şehitlerimiz için dua ettik. Gelen acı haberlerle yürekleri dağlanan annelere, babalara, eşlere, evlatlara sabr-ı cemil ihsan eyle diye Rabbimize dua ediyoruz. Bu vesileyle de tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Yaralı askerlerimize de şifalar diliyoruz” dedi.

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