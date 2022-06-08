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Bağcılar'da sadaka kutularından para çalan şüpheli yakalandı

08.06.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da sadaka kutularından para çalan şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da 2 iş yerindeki sadaka kutusundan para çalan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Haziran'da 100. Yıl Mahallesi'nde 2 iş yerinde üç sadaka kutusundaki toplam 900 liranın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha çalışması gerçekleştiren ekipler, şüphelinin V.K. (17) olduğunu tespit etti.

Hırsızlık olaylarından suç kaydı bulunan şüpheli, Kirazlı Mahallesi'nde yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edildi.

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