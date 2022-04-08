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  4. Bağcılar'da tartıştığı meslektaşı tarafından bıçaklanan minibüs şoförü ağır yaralandı

Bağcılar'da tartıştığı meslektaşı tarafından bıçaklanan minibüs şoförü ağır yaralandı

08.04.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da tartıştığı meslektaşı tarafından bıçaklanan minibüs şoförü ağır yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da "yolcu alma" nedeniyle tartıştığı meslektaşı tarafından bıçaklanan minibüs şoförü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aynı güzergahta yolcu taşıyan ve Bağcılar Meydanı'ndaki durağa yanaşan iki minibüs şoförü arasında "yolcu alma" nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda şoförlerden biri, diğerini bıçakladı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı şoförün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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