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Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.04.2020 14:41 | Son Güncelleme

İstanbul’un en büyük 3.

İstanbul’un en büyük 3. ilçesi olan Bağcılar’da vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü. Polis, ilçede birçok noktada denetimleri sürdürürken devriye ekipleri de ara sokakları kontrol ediyor.
Bağcılar’da sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşların büyük çoğunluğu balkonlarında otururken fırınlar ve eczaneler hizmete devam ediyor. Vatandaşlar sokağındaki fırınlardan sıcak ekmeklerini alabiliyor. Fırıncılar, fırın sayısının çok olması sebebiyle araçla dağıtım yapma gereği duymadıklarını, yakın apartmanlardan gelen telefon üzerine de sepetle ekmek verdiklerini belirtti.
Bağcılar Belediyesi ve Kaymakamlığın birlikte yürüttüğü Vefa İletişim Merkezi Ekipleri gün boyunca evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı olanların evlerine gıda ve ekmeklerini ulaştırdı. Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri de PTT, noter, bankalar ile tapu ve nüfus müdürlükleri gibi halkın yoğun olduğu kurum kuruluşların önlerinde dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, en kritik dönem olarak görülüp sokağa çıkma yasağı ilan edilen 15 günde, yasağa ve diğer korona tedbir kurallarına uyulması gerektiğini belirterek, “Lütfen kendi ve toplum sağlığımız için son bir gayret gösterelim. İnşallah bu korona virüs salgınını atlatarak yine normal hayatımıza döneceğiz” dedi.

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