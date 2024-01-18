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Bağcılar’da VEX - Uluslararası Robotik Yarışması düzenlendi

İHA İHA
18.01.2024 12:01 | Son Güncelleme:
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Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen VEX Robotik Yarışması’nda Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kuveyt’ten 100 takım yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte başarılı olanlara ödülleri takdim edildi.

Bağcılar Belediyesi tarafından 13-14 Ocak tarihleri arasında Türkiye’nin en büyük robotik yarışması olan “VEX - Uluslararası Robotik Yarışması” düzenlendi. Göztepe Spor Kompleksi’nde gerçekleşen organizasyona Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kuveyt’ten 16 farklı şehir olmak üzere 100 takım katıldı. Bilime meraklı nesillerin teknoloji ve mühendislik alanındaki potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan turnuvada yarışmacılar, tasarladıkları robotlarla çeşitli görevleri başarmak için mücadele etti. İki gün boyunca süren yarışma sayesinde öğrenciler teknik, liderlik, girişimcilik ve problem çözme yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlik sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

“MİLLİ TEKNOLOJİ VE YENİLİK GİRİŞİMİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ”

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Ülkemizde artık Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bilimsel araştırma ve teknoloji üretmede gıpta ile bakılan projelere kavuşuyor. İlhamımızı yaptıkları çalışmalarla tarihin yönünü değiştiren El Cezeri, Ali Kuşçu, İbn-i Sina ve Cabir gibi değerlerimizden alıyoruz. Sağlıktan ulaşıma, savunmadan eğitime, sanayiden uzaya birçok alanda başlatılan yerli ve milli teknoloji ve yenilik girişimini kararlılıkla sürdürmekteyiz” dedi.

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