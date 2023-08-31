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Bağcılar’da yaşlıların buluşma noktası Vefahane Yaşam Merkezi oldu

31.08.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar’da 55 yaş üstü vatandaşlar, Bağcılar Belediyesi’nin hizmete sunduğu modern ve çok kullanışlı Vefahane Yaşam Merkezi’nde zamanlarını değerlendiriyorlar.

Bağcılar’da yaşlıların buluşma noktası Vefahane Yaşam Merkezi oldu

Servislerle binaya götürülen yaşlılardan kimi kurslardaki aktivitelerde yeteneklerini sergilerken kimi de psikolog ve diyetisyen gibi hizmetinden yararlanıyor. Bazıları ise bu ortamda tanıştığı arkadaşlarıyla paylaşımlarda bulunuyor.

Sosyal belediyecilik çerçevesinde faaliyetler sunan Bağcılar Belediyesi, yaşlıların rahat ve kaliteli bir hayat sürmeleri için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Bu amaçla Sancaktepe Mahallesi’nde inşa edilen Vefahane Yaşam Merkezi, 55 yaş üstü ilçe sakinlerine hizmet vermeye başladı. 5 kattan oluşan modern ve çok amaçlı kullanıma uygun binanın önünde 2 bin 545 metrekareyi kapsayan geniş bir yeşil alan bulunuyor.

15 BRANŞTA KURS VERİLİYOR

Psikolog, diyetisyen, fizik tedavi uzmanları ve eğitmenlerin bulunduğu tesiste; fizik tedavi, egzersiz, beslenme ve diyet odaları da yer alıyor. Kursiyerler, kütüphane, el işi, müzik, takı, hobi, akıl oyunları, resim, spor ve teknoloji başta olmak üzere 15 branşta kursta kaliteli zaman geçiriyor. Ayrıca binada kuaför salonları, kafeler, duş alanları da bulunuyor. Geniş yeşil yerleşke içinde ise yürüyüş yolları, dinlenme amaçlı oturma grupları, süs çiçekleri, ağaçlar, hobi bahçeleri ve havuz bulunuyor. Bahçede çocuk oyun alanı ile küçük bir amfi tiyatro da yer alıyor.

KURSİYERLER, ARAÇLA EVDEN ALINIYOR

abah servis araçlarıyla evlerinden alınan yaşlılar, gün boyu burada sunulan hizmetlerden ücretsiz yararlandıktan sonra akşam tekrar evlerine götürülüyor. Böylece yaşlıların ulaşım sıkıntısı da ortadan kaldırılmış oluyor. Etkinliklerin yapıldığı sınıflar, heyecanlı yaşlıların renkli görüntülerine sahne oluyor. Kimi müzik sınıfında bir enstrüman çalıyor kimi okuduğu kitabı arkadaşlarına anlatıyor.

"ONLARIN RAHATI İÇİN HER ŞEYİ DÜŞÜNDÜK"

Vefahane Yaşam Merkezi’nin örnek bir proje olduğuna dikkat çeken Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Baş tacımız olan büyüklerimiz bizim için çok değerli. Onların rahatı için her şeyi düşündük. Bir ay gibi kısa bir süredir hizmet vermesine rağmen yoğun ilgi olduğunu görüyoruz. Şu andaki üye sayımız 450 oldu ama bu sayının daha çok artacağını düşünüyoruz. Tüm yaşlılarımızı buraya davet ediyoruz.”

"BURADA HAYATA YENİDEN BAŞLADIK"

83 yaşındaki annesiyle birlikte Vefahane’ye gelen Hatice Türkay, “Özellikle annem için güzel oldu. Annemin bakımıyla ilgileniyordum eve kapanmak zorundaydım. Burası bizi hayata yeniden başlattı. Çok mutluyuz. Burada yeni arkadaşlar edindik. Bizi kapımızın önünden alıp buraya getiriyorlar sonra yine eve bırakıyorlar. Çok güzel bir uygulama. Ayrıca annem burada cep telefonu kullanmayı da öğrendi.” dedi.

"GÜZEL ZAMAN GEÇİRİYORUM"

Vefahane’yi çok sevdiğini söyleyen Münevver Aydemir ise “Çok sayıda etkinlik var. Güzel zaman geçiriyorum. Kafamı dağıtıyorum. Bir sürü hastalıklarım vardı burada iyileştim. Şeker ve tansiyon ilacımı azalttım. Bacaklarım kollarım iyi. Buranın çok faydasını gördüm” diye konuştu.

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