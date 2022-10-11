Bağcılar'daki öğrenci yurduna sanatçı Cüneyt Arkın'ın ismi verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi toplantısında, 28 Haziran'da yaşamını yitiren usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın isminin Bağcılar'daki bir öğrenci yurduna verilmesi kararlaştırıldı.

İBB Meclisi ekim ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, bazı isimsiz sokak, park ve öğrenci yurduna yeni isim verilmesi konuları gündeme geldi.

Bu kapsamda, Bağcılar'da hizmet verecek öğrenci yurduna, "Özel İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağcılar Cüneyt Arkın Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu" isminin verilmesi görüşüldü.

Oylamada, Türk sinema tarihine damga vuran sanatçılardan Cüneyt Arkın'ın isminin, oy birliğiyle öğrenci yurduna verilmesi kararlaştırıldı.

Sarıyer Tarabya Mahallesi'ndeki isimsiz bir sokağa, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın isminin verilmesi maddesi de görüşüldü.

Oylamada, sokağa "Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Sokağı" isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Pendik Batı Mahallesi'ndeki isimsiz parka, 20 Ocak 2020'de 97 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın ismi verildi. Oylamada, parkın adının "Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı" olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Mecliste, Pendik'teki isimsiz bir sokağa "Şehit Ahmet Muharrem Turan Sokağı", Sarıyer Uskumruköy Mahallesi'ndeki isimsiz parka da "Şehit Tevfik İnan Parkı" isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Ümraniye'deki Başak Sokağı'nın isminin de "Şehit Emre Büyükyıldırım Sokağı" olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

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