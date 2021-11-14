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Bağcılar'daki silahlı saldırı

14.11.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'daki silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da silahla vurularak hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Adıyaman'ın Gerger ilçesine gönderildi.

Oto Center'da silahla vurularak hayatını kaybeden Cemal D, oğlu Engin D. ve akrabaları Polat D.'nin cenazeleri, aileleri tarafından teslim alındı.

Cenazeler, defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.

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