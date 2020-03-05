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Bağcılar’daki velilere sıfır atık dersi verildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.03.2020 10:17 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli Çevre Mühendisi Esra Yüce tarafından 17 Bilgi Evi’nde bine yakın veliye “Sıfır Atık” semineri verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ’Sıfır Atık Projesi’nin başarılı bir şekilde sürdürüldüğü Bağcılar’da ilçe sakinlerinin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar Bağcılar Belediyesi tarafından devam ediyor.

Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli Çevre Mühendisi Esra Yüce tarafından 17 Bilgi Evi’nde bine yakın veliye “Sıfır Atık” semineri verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ’Sıfır Atık Projesi’nin başarılı bir şekilde sürdürüldüğü Bağcılar’da ilçe sakinlerinin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar Bağcılar Belediyesi tarafından devam ediyor. Bu çerçevede Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nce Bilgi Evleri’nde eğitim seminerleri düzenlendi. 3 hafta boyunca 17 Bilgi Evi’nde gerçekleşen programa 820 kişi katılım gösterdi. Çevre Mühendisi Esra Yüce, çoğunluğu kadınlardan oluşan velilere, “Bağcılar’ı daha nasıl temiz tutabiliriz?”, “Atığı nasıl azaltabiliriz?” ve “Geri dönüşümü nasıl yapabiliriz?” başlıkları altında ders verildi.

“Sıfır atık demek israfı önlemek demek”
Son seminer ise Yüzyıl Bilgi Evi’nde düzenlendi. Sunum eşliğinde anlatım yapan Yüce, sıfır atıkla ilgili yapılan yanlışları da örnekleriyle gözler önüne serdi. En büyük hatalardan birinin ekmeğin çöpe atılması olduğunu belirten Yüce, “En çok çöpe atılan şey ekmek. Ekmeği direkt çöpe atmıyorsunuz direklere veya ağaçlara asıyorsunuz. Ama onları da kimse almıyor ve çöpe gidiyor. Sizden ricam ekmekleri çöplerden kurtaralım. Burası köy değil şehir. Bağcılar’da istediğiniz zaman zaten taze ekmeğe rahatlıkla ulaşabilirsiniz. O yüzden ihtiyacınız kadar alın. Çok fazla alırsanız çok fazla israf edersiniz. Artık kentlerde yaşıyoruz tüketim alanı geniş ama biz ihtiyacımız kadarını tüketirsek hem israf etmemiş hem de doğayı korumuş oluruz. Benim için sıfır atık demek israfı önlemek demek” dedi.

Her gün 2 bin 800 cadde ve sokak temizleniyor
745 bin 125 kişilik nüfusuyla İstanbul’un en büyük ilçelerinden biri olan Bağcılar’da her gün 2 bin 800 cadde ve sokakta detaylı çevre temizliği yapılıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, temizliğin yanında kağıt, karton, metal, cam, plastik ambalajı gibi atıkları topluyor. Kamu kurumları, alışveriş merkezleri, okullar başta olmak üzere bütün yaşam alanlarından toplanan bu atıklar yeniden değerlendirilmek için Mahmutbey Mahallesi’nde bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisleri’ne götürülüyor.

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