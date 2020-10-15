Bağcılarlı Emirhan’dan Süper Lig formalarıyla maske ve mesafe mesajı

Bağcılar Belediyesi’nin desteklediği Gönül Bağı üyesi Emirhan Mete, 21 Süper Lig takımından temin ettiği formalarla anlamlı bir video klip hazırladı. Emirhan, sosyal medyada büyük beğeni toplayan klibiyle hem eğlendirdi hem de “Özlemini çektiğimiz stadyumların şenlenmesi için temizlik, maske ve mesafe kuralına uyalım” mesajı verdi.

Bağcılar Belediyesi desteğiyle kurulan sivil toplum inisiyatifi Gönül Bağı projesi, yaptığı etkinliklerle dikkat çekiyor. Gönül Bağı üyelerinden ortaokulu öğrencisi Emirhan Mete de farklı bir projeye imza attı.

Futbol gösterisi yaptı

Futbol sevdalısı olan ancak pandemi nedeniyle stadyumlardan uzak kalan 13 yaşındaki Emirhan, Türkiye Süper Lig takımlarıyla irtibata geçerek mektup yazdı ve onlardan forma ve bayrak istedi. 20 gün gibi kısa bir sürede Türkiye’nin en büyük takımlarından formaları temin eden Emirhan, bir video klip çekti. Arkadaşlarının da destek verdiği klipte Emirhan, giydiği formalarla Bağcılar sokaklarında gösteri yaptı. Müzik eşliğinde top sektirme ve kafa hareketleriyle videoya renk kattı. Emirhan, sosyal mesafe ve maske dikkat çekerken diğer Gönül Bağı üyeleri de balkonlardan bayrak sallayarak genç futbol tutkununa destek verdi.