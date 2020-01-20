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  4. Bağcılarlı izcilere Aladağ’da kış kampı

Bağcılarlı izcilere Aladağ’da kış kampı

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

Karnesini alıp sömestr tatiline çıkan Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü üyesi 34 öğrenci, zamanlarını Bolu Aladağ’daki izci kampında hem yararlı hem de eğlenceli etkinliklerle değerlendiriyor.Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 18 Ocak - 25 Ocak 2020 tarihleri arasında Bolu Aladağ İleri Düzey Kış İzci Kampı düzenleniyor.

Karnesini alıp sömestr tatiline çıkan Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü üyesi 34 öğrenci, zamanlarını Bolu Aladağ’daki izci kampında hem yararlı hem de eğlenceli etkinliklerle değerlendiriyor.
Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 18 Ocak - 25 Ocak 2020 tarihleri arasında Bolu Aladağ İleri Düzey Kış İzci Kampı düzenleniyor. Geçtiğimiz Cuma günü karnelerini alan Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü’nden 34 sporcu da kış izci kampına katıldı. İnternetten telefona kadar bütün teknolojik aletlerin kullanmasının yasak olduğu tesislerde katılımcılar, sanal yoğunluktan uzaklaşarak yüz yüze iletişim imkanı buluyor. 11-15 yaş arasındaki izciler, kamp faaliyetlerini ortak bir ruhla kamp gerçekleştiriyor. İzciler, ağır kış şartları altında hayatlarını idame ettirme becerilerini kazanıyor. Liderlerin öncülüğünde öğrencilere ilk yardım, arama-kurtarma, karda çadır kurma, iglo yapma, kızakla kaymak, dağcılık, balta kullanma, odun kırma, ateş çeşitlerini öğrenme, ateş yakma, soba yakma, iz takibi ve yön bulma eğitimi veriliyor.

Kamp sayesinde öz güven kazanıyorlar
Gündüzleri eğitimle geçiren izciler, karanlık çöktüğünde kamp ateşi etrafında sohbet ediyor, müzik eşliğinde şarkılar söyleyip eğleniyorlar. Çocukların izcilik kampında hayatı öğrendiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Çocuklarımız karne tatilini en yararlı şekilde kamplarda değerlendiriyorlar. Kamp sayesinde hem sosyalleşiyorlar hem de öz güven kazanıyorlar” dedi. Çocukların toplumsal beceri ve yetenek artırıcı faaliyet içinde yer aldığı Bolu’daki kamp, 25 Ocak’a kadar sürecek.

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