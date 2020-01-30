YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bağcılarlı minikler robotlarla bir gün geçirdi

Bağcılarlı minikler robotlarla bir gün geçirdi

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.01.2020 12:28 | Son Güncelleme

Bağcılar’da yaşayan başarılı yetim ve öksüz çocuklar, güvenlik ve temizlik görevlisi olarak çalışan robotları inceleyip yeteneklerini keşfetti hem de onlarla arkadaş olup sohbet etti.Bağcılar Belediyesi, yarıyıl tatilini İstanbul’da geçiren başarılı yetim ve öksüz çocuklar için keyifli bir gezi düzenledi.

Bağcılar’da yaşayan başarılı yetim ve öksüz çocuklar, güvenlik ve temizlik görevlisi olarak çalışan robotları inceleyip yeteneklerini keşfetti hem de onlarla arkadaş olup sohbet etti.
Bağcılar Belediyesi, yarıyıl tatilini İstanbul’da geçiren başarılı yetim ve öksüz çocuklar için keyifli bir gezi düzenledi. Bu kapsamda hem yararlı hem de keyifli olacağı düşüncesiyle minikler, 17 Ocak - 14 Şubat tarihleri arasında Türkiye’de ilk defa gerçekleşen insansı robotlar etkinliğine katıldı. Düzenlenen programda çocukları, Türkiye’de üretilen yüzde 100 yerli hostes robotlar karşıladı. Güvenlik görevlisi, danışma görevlisi ve temizlik görevlisi olarak çalışan robotlar, ziyaretçilere kendilerini tanıtıp bilgiler verdi. Çocuklar, arkadaş oldukları insansı robotları yakından inceleyerek yeteneklerini de keşfetme fırsatı buldu.

Bu tür geziler yıl içinde tekrarlanacak
Bilimsel içerikli gezide gönüllerince eğlenen 7-12 yaş arası 20 çocuk, robotlarla da bol bol fotoğraf çekildi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu tür gezilerin yıl içinde tekrarlanacağını ve başarılı çocukların her zaman ödüllendirileceğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Deprem sonrası unutulmadılar

Deprem sonrası unutulmadılar

Diego’nun forma numarası belli oldu

Diego’nun forma numarası belli oldu

KTSO ve LTSO’nun yardım tırı depremzedelere ulaştı

KTSO ve LTSO’nun yardım tırı depremzedelere ulaştı

Kayserigaz’dan abonelerine uyarı

Kayserigaz’dan abonelerine uyarı

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:43
Sabah
08:10
Öğle
13:22
İkindi
16:00
Akşam
18:24
Yatsı
19:46

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.