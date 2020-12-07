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BAGEV’den iş arayanlara ücretsiz koçluk

ANTALYA HABERLERİ  | 07.12.2020 12:31 | Son Güncelleme

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, 2011 yılından bu yana kariyer yönetimini bölgesel bazda ele alan ve faaliyet alanını sürekli geliştiren BAGEV Özel İstihdam Bürosu www.bagevkariyer.com’un vereceği online koçluk hizmetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.BAGEV Kariyer, iş arayanla işvereni bir araya getiriyorBAGEV ile BE Koçluk’un iş birliğinde yürütülecek olan sosyal sorumluluk projesi ile ilgili olarak bilgi veren BAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, “Türkiye’nin karşı karşıya olduğu en büyük problemlerin başında işsizlik geliyor.

BAGEV’den iş arayanlara ücretsiz koçluk

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, 2011 yılından bu yana kariyer yönetimini bölgesel bazda ele alan ve faaliyet alanını sürekli geliştiren BAGEV Özel İstihdam Bürosu www.bagevkariyer.com’un vereceği online koçluk hizmetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

BAGEV Kariyer, iş arayanla işvereni bir araya getiriyor
BAGEV ile BE Koçluk’un iş birliğinde yürütülecek olan sosyal sorumluluk projesi ile ilgili olarak bilgi veren BAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, “Türkiye’nin karşı karşıya olduğu en büyük problemlerin başında işsizlik geliyor. BAGEV kariyer iş arayanla işvereni bir araya getiren önemli bir platform. İş arayanlarımıza, vatandaşlarımıza yönelik yol haritalarına ve eylem planı yapmalarına destek olmak istiyoruz. Bunun için bir koçluk hizmeti başlatıyoruz. Çalışmada, kişilik envanteri, kişisel SWOT analizi, meslek seçimi, özgüven artırımı, kariyer gelişimi, konularında ücretsiz koçluk seansları yapılacak” şeklinde konuştu.

Başvurular BAGEV web sayfasından yapılıyor
Özellikle pandemi döneminde iş arayanların alacağı koçluk desteğinin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Davut Çetin, “Bizler, işsizliği bölgemizde üreteceğimiz politikalar ve uygulamalarla en aza indirmeyi hedefliyoruz. 2011 yılında bu yana bölgemiz için faaliyet gösteren BAGEV Bölgesel İstihdam Ofisimiz çalışmalarını olanca hızıyla sürdürüyor. Ben bölgedeki iş arayan tüm vatandaşlarımızın ücretsiz olarak sunacağımız koçluk hizmetinden yararlanmalarını diliyorum. İsteyen herkes, www.bagev.org.tr sayfasında bulunan ‘Kariyer Koçluğu’ başvuru formunu doldurarak bu imkândan yararlanabilecek.” dedi.

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