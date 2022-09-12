Bağımlı eş anlamlısı nedir? Bağımlı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bazı kelimeler zaman içerisinde medeniyetlerin birbirleri ile olan ilişkileri sonucunda dilimize kazandırılmıştır. Zamanla kelimelerin aynı ya da benzer anlamlarına gelen başka kelimeler de türemiştir. Bağımlı kelimesi dilimizde farklı anlamlarda kullanılan kelimelerden birisidir. Bağımlı kelimesi "özerkliği, özgürlüğü olmayan, başka bir kimsenin ya da şeyin istenci" anlamına gelir. Birinin etkisi, yönlendirmesi altında bulunan, kendi başına davranamayan kişiler için de bu kelimeler kullanılır. Bağımlı kelimesi günlük kullanımda bir maddenin ruhsal, fiziksel ve psikolojik olarak kötü etkilemesine rağmen o maddenin alımına devam edilmesi olarak bilinmektedir.

Bağımlı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Bağımlı kelimesi herhangi bir konuda özerkliği, özgürlüğü olmayan bir şeylerin boyunduruğu altında kalmak anlamında kullanılır. Bu anlamlar doğrultusunda baktığımızda bağımlı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "tabi"dir.

Bağımlının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bağımlı kelimesinin eş anlamlılarıyla ilgili örnek cümleler:

Sanki bütün kent, bütün halk, onlara tabi, onlara mahkûm bir hâldeydi.

Dedem yıllardır sigaranın tabisiydi, kanser olunca bırakmak zorunda kalmıştı.

En yakın arkadaşım tuttuğu takıma o kadar tabiydi ki hiçbir maçını kaçırmıyor.

Ne kadar direnmeye çalışsalar da savaş döneminde Fransız tabiiyetine girmişler.



