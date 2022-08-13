EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Haber eş anlamlısı nedir? Haberin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Haber eş anlamlısı nedir? Haberin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

12.08.2022 03:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, zengin kelime hazinesine sahip olan bir dildir. Yabancı kökenli birçok kelime zamanla dönüşüp değişerek dilimize yerleşmiştir. Bir kelime birden fazla anlama sahip olabilir. Bu sebeple her kelimenin eş anlamlıları da çeşitlilik gösterebilir. Haber kelimesi de bu özelliklere sahip bir dildir. Eş anlamlı kelimelerinden biri havadistir. Haber kelimesinin eş anlamlısı nedir? Haber eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Haber eş anlamlısı nedir? Haberin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Haber, Arapça kökenli bir kelimedir. İsim türündedir. Birden fazla anlamı ve eş anlamlı kelimesi vardır. Atasözleri ve deyimlerde sıkça kullanılır. Halk arasındaki günlük kullanım dilinde de karşılaşılır.

Başka kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara gelen ve birleşik türde olan kelimeler üretirler. Yüklem, salık, havadis kelimeleri haber kelimesinin eş anlamlıları arasında yer alır.

Haber kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu haber kelimesi için isim türünde farklı tanımlar yapar. Bu tanımlar ve bu tanımlar için verilen bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık.
    Örnek cümle:
    "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi. (Orhan Seyfi Orhon)"

  • İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi.
    Örnek cümle:
    "Herkes sofraya oturmuş, bir yandan çorbalarını kaşıklayıp bir yandan da haberleri seyrediyordu. (Elif Şafak)"

  • Bilgi.
    Örnek cümle:
    "Sanattan haberi yok."

  • Eskimiş olarak dil bilgisi alanında yüklem anlamına gelir.

Haber kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Haber eş anlamlısı olan kelimeler şunlardır:

  • Salık, havadis, yüklem, bilgi, salık.

Bu kelimeler haber kelimesinin cümledeki anlamına göre seçilerek bu kelime yerine kullanılabilirler.

Haberin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmenin en iyi yolu o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu şekilde o kelime yerine seçilecek doğru eş anlamlı kelimeyi tespit etmek de mümkün olacaktır.

Dilimizdeki her kelimenin birden fazla anlamı bulunur. Bu sebeple bir kelime cümle içinde hangi anlamında ve hangi amaçla kullanılıyor ise o kelimenin yer aldığı cümlenin bütününe bakılmalıdır.

Haberin eş anlamlısı olan kelimelerin ve haberin kullanıldığı bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Sana öyle havadislerim var ki şaşırıp kalacaksın!
  • Senin hiçbir şeyden haberin yok ki! Neler oldu neler…
  • Ben ona yarın akşam gelmesini salık vermiştim.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
DGS tercihleri ne zaman?DGS tercihleri ne zaman?
Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber! Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber!
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir haber

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber!

Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber!

Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS tarihi

Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS tarihi

Ales sınav tarihleri ne zaman?

Ales sınav tarihleri ne zaman?

İlginizi Çekebilir

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.