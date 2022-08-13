Haber eş anlamlısı nedir? Haberin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Haber, Arapça kökenli bir kelimedir. İsim türündedir. Birden fazla anlamı ve eş anlamlı kelimesi vardır. Atasözleri ve deyimlerde sıkça kullanılır. Halk arasındaki günlük kullanım dilinde de karşılaşılır.

Başka kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara gelen ve birleşik türde olan kelimeler üretirler. Yüklem, salık, havadis kelimeleri haber kelimesinin eş anlamlıları arasında yer alır.

Haber kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu haber kelimesi için isim türünde farklı tanımlar yapar. Bu tanımlar ve bu tanımlar için verilen bazı örnek cümleler şu şekildedir:

Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık.

Örnek cümle:

"Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi. (Orhan Seyfi Orhon)"

İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi.

Örnek cümle:

"Herkes sofraya oturmuş, bir yandan çorbalarını kaşıklayıp bir yandan da haberleri seyrediyordu. (Elif Şafak)"

Bilgi.

Örnek cümle:

"Sanattan haberi yok."

Eskimiş olarak dil bilgisi alanında yüklem anlamına gelir.

Haber kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Haber eş anlamlısı olan kelimeler şunlardır:

Salık, havadis, yüklem, bilgi, salık.

Bu kelimeler haber kelimesinin cümledeki anlamına göre seçilerek bu kelime yerine kullanılabilirler.

Haberin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmenin en iyi yolu o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu şekilde o kelime yerine seçilecek doğru eş anlamlı kelimeyi tespit etmek de mümkün olacaktır.

Dilimizdeki her kelimenin birden fazla anlamı bulunur. Bu sebeple bir kelime cümle içinde hangi anlamında ve hangi amaçla kullanılıyor ise o kelimenin yer aldığı cümlenin bütününe bakılmalıdır.

Haberin eş anlamlısı olan kelimelerin ve haberin kullanıldığı bazı örnek cümleler şunlardır: