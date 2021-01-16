Bağımlılık, felç ve parkinsona karşı ağrısız tedavi

Hastalık tespit edilen beyin bölgesine manyetik frekans verilerek o bölgenin elektrik iletimini ve hormon aktivitesi düzenleyen TMS tedavisi Elazığ’da da uygulanmaya başlandı. Sigara, alkol gibi bağımlılıkların yanı sıra felç, parkinson ve kulak çınlaması gibi hastalıklarda da da tedavinin etkin olduğu bildirildi.

Elazığ Mediline Hastanesi’nde bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) cihazı aktif hale getirildi. Kente ilk defa hastane tarafından getirilen TMS cihazı sayesinde, Elazığ dışından bölge genelinden de hastalar geldiği bildirildi.Hastaya ve hastalığa bağlı olmak üzere seans şeklinde uygulanan tedavilerin toplamda 10 ile 20 arasında değiştiği, seans süresinin hastalık ile tedavi yöntemine göre 5 ile 45 dakika arasında sürdüğü belirtildi.

Cihaz ve tedavisi hakkında bilgiler veren Hastanenin Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Oktay Kapan, bu tedavi ile birlikte bağımlılık, felç, parkinson hastalığı ve kulak çınlaması gibi hastalıklarda daha etkili olduğunu söyledi.

Dr. Oktay Kapan yaptığı açıklamada, “Şehrimizi sağlık alanında yeni bir cihaz ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Transkraniyal doğru akım tedavisi, noninvaziv bir beyin uyarım yöntemidir. Kafatasına yaklaştırılan elektrotlar arasından doğru akım geçirilerek uygulanan bir tedavi şekildir. Elektrodlar arasından geçen genellikle 1-2 mA civarındadır. Girişimsel olmaması ve ucuz bir yöntem olması nedeniyle son 10 yılda giderek artan şekilde kullanılan etkinliği kanıtlanmış yöntemdir. Ağrısız bir uygulamadır. Günümüzde beyni olumlu yönlerde etkileyen tedavi şekilleri giderek artmaktadır. Çoğu nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların temelinde beynin gelişimini etkileyen süreçler vardır. Bu cihaz ile sağlanan iyilik hali sadece hastalara değil sağlıklı bireylere de uygulanabilir. Bu cihaz ile yapılan bir takım hastalık tedavilerine ABD Gıda ve ilaç Dairesi (FDA) tarafından ruhsat verilmiştir” dedi.