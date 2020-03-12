Bağımlılıkla Mücadele Standı açıldı

Erzincan’da İçişleri Bakanlığının "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında bilgilendirme standı açıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 26 ilde Mart ayı “Başka Yol Yok”, “Uyuşturucuya Geçit Yok” mottosu ile farkındalık, mücadele, kararlılık için eylem ayı kabul edildi. Bu kapsamda Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ve Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Erzincan Gençlik Merkezinde uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla stant açıldı. Bağımlılık konusunda gençlere bilgi veren Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü personelleri gençlere özellikle madde bağımlılığı konusunda bilinçli olmaları ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda bilinçlendirip bilgilendirici broşürler dağıttılar.



