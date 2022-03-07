Bağımlılıkla mücadelede "hastalar toplumdan dışlanmadan tedavi edilmeli"

Bağımlılıkla mücadelede hastaların toplumdan dışlanmadan tedavi edilmesi gerektiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Merkezi (DÜBAM) iş birliğinde "Bağımlılıkla Mücadelede Muhtarlarla Toplantı" programı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Vali Cevdet Atay, bağımlılıkla mücadelenin herkesi ilgilendirdiğini belirterek, "Bu sadece jandarmanın, polisin, bağımlı kişilerin ve ailelerinin üstesinden gelebilecekleri bir sorun değildir. Toplum olarak birlikte mücadele etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Çocuğu bağımlı olan bazı ailelerin birtakım kaygılardan dolayı olayı gizlediğine dikkati çeken Atay, şunları kaydetti:

"Ama bu bağımlılıkla mücadelede çok yanlış bir tutumdur. Hem çocuğa yardım etmede geç kalmış oluyoruz hem de geçen süre içerisinde diğer çocukların da bağımlı olma riski var. Valiliğimiz ve Yeşilay iş birliğinde hayata geçirdiğimiz, Düzce'de uyuşturucu ve alkol bağımlılarına ücretsiz rehabilitasyon hizmeti veren YEDAM merkezi var. Buradaki profesyonellerden yardım almamız lazım. Kendi başımıza bu işin altından kalkmamız çok zor."

- "Bağımlı iyileşmez" söylemi yanlış

DÜBAM Müdürü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dilek Demirezen de bağımlılığın bir hastalık olduğunun bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Bağımlılığı iradesizlik olarak nitelemenin oldukça yanlış bir yaklaşım olduğunun altını çizen Demirezen, şu uyarılarda bulundu:

"'Bana bir şey olmaz, bir kereden bir şey olmaz, bağımlı iyileşmez, tedavi oluyor yine kullanıyor.' gibi söylemler, bağımlılıkla mücadelede yapılan yanlışlardan bazıları. 'Bağımlılar kötü ailelerden gelirler, bağımlılar toplumdan uzaklaştırılmalı, bağımlılara güven olmaz, bir kişi ya bağımlıdır ya değildir.' şeklindeki söylemler de son derece yanlış ve bağımlılıkla mücadeleyi olumsuz yönde etkiliyor. Gelir seviyesi yüksek ailelerin çocukları da bağımlı olabilir."

Demirezen, bağımlılığın çevresel sorunlar, arkadaş ve genetik etkisi gibi nedenleri olduğuna işaret ederek, "Çocuğun ailesinden birisinde madde kullanıcısı varsa veya bağımlılık hastalığına yakalanmışsa, doğal olarak çocuğun hücreleri de o maddeyi tanır ve madde kullanımına meyilli olur." ifadesini kullandı.

Bağımlılığın sadece "madde bağımlısı" olarak algılanmamasını isteyen Demirezen, teknoloji, insan ve yemek gibi bağımlılık türlerinin de olduğunu kaydetti.

Bağımlılıkla mücadelede hastaların toplumdan dışlanmadan tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Demirezen, "Bağımlı kişiler toplumdan dışlandığı zaman onları daha da uçuruma iteriz." uyarısında bulundu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Günal ve Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yılmaz da katıldı.

