’Bağımsızlık Köyü’ne Altın Karınca ödülü

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal belediyecilik anlamında örnek teşkil eden “Bağımsızlık Köyünde Değişim Seninle Mümkün” projesiyle Altın Karınca 2020 Yarışması’nda “Sosyal Hizmetler” kategorisinde ödül aldı.

Toplamda 381 proje başvurusunun değerlendirmeye alındığı yarışmada, Başkan Deniz Köken’in “Bağımsızlık Köyünde Değişim Seninle Mümkün” projesi, 51 başvurunun olduğu “Sosyal Hizmetler” kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödül töreni sonrası konuşan Başkan Deniz Köken, "Bağımsızlık Köyü bizim sokakta yaptığımız çalışmalar neticesi bize gelen çok yoğun taleplerle başlamış bir süreç. Biz vatandaşlarımızı dinleyerek bu işlere kararlarımızı veriyoruz. O yüzden yoğun bir talep, yoğun bir sıkıntı vardı. Bağımlılık, neye bağımlılık? Her şeye bağımlılık. Kendini normal hayattan soyutlayarak bir şeye bağımlı olarak yaşayan kitlelere nasıl hitap edebiliriz diyerek başlamıştık. Burada terapi; toprakla terapi, eğitimle terapi, sanatla terapi gibi her alanıyla kullanılıyor. Adalet Bakanlığı, Kalkınma Ajansı ve İstanbul Valiliği ile ortak bir projeydi. Şu anda devam ediyor. Hayırlı neticeler alıyoruz. İnşaallah önümüzdeki süreçte daha da güzel olacaktır. Asıl amaç ilaçsız tedavi nasıl yapılabilir, burada bunu uygulamış oluyoruz” dedi.