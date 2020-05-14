YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Bağış toplayan öğrenciler sokak hayvanlarını unutmadı

Bağış toplayan öğrenciler sokak hayvanlarını unutmadı

İZMİR HABERLERİ  | 14.05.2020 16:51 | Son Güncelleme

Bornova Bahçeşehir Koleji öğrencileri, korona virüsü ile mücadele edilen bugünlerde barınaktaki sokak hayvanlarını unutmayarak mama ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.Bornova Bahçeşehir Koleji öğrencileri, sokak hayvanlarını unutmadı.

Bornova Bahçeşehir Koleji öğrencileri, korona virüsü ile mücadele edilen bugünlerde barınaktaki sokak hayvanlarını unutmayarak mama ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.
Bornova Bahçeşehir Koleji öğrencileri, sokak hayvanlarını unutmadı. Okulda uygulanan Master Junior programı ve Sosyal Sorumluluk Kulübünün "İçindeki İyiliği Keşfet" etwinning projesi dahilinde öğrenciler bağışlar topladı. Öğrenciler, topladıkları bağışlar ile Islak Burunlar Hayvan Barınağındaki sokak hayvanlarına mama ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.
Barınak sorumlusu Fatma Zehra Gülten, "Sevgi, çocuklar ve hayvanlar evrenseldir. Hepimiz onları korumakla görevliyiz. Hayvanları koruyan kanunlar hakkında hepimiz bilinçlenmeliyiz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde sizin gibi duyarlı nesiller sokakta yaşayan aç, hasta ve sevgi yoksunu hayvanlara yardım ederek dünyayı güzelleştirdi. Bu anlamda farkındalık oluşturup örnek oldunuz" diyerek Bahçeşehir Koleji Bornova Kampüsü öğrencilerine teşekkürlerini sundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Belediye korona virüs tedbiri kapsamında arazilerinde tarıma başladı

Belediye korona virüs tedbiri kapsamında arazilerinde tarıma başladı

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs kararları

Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs kararları

İzmir Namaz Vakitleri 14 Mayıs Perşembe

İmsak
04:15
Sabah
05:54
Öğle
13:13
İkindi
17:04
Akşam
20:22
Yatsı
21:54

İzmir Nöbetçi Eczaneler14 Mayıs Perşembe

Ufkum Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Baltacı Eczanesi
Balcova
Yalçınkaya Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Koç Eczanesi
Bayrakli
Zirve Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Bana evin her odasında tecavüz etti

Bana evin her odasında tecavüz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.