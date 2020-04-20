Bağışıklık desteği için C, D vitamini ve çinkoya dikkat

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, “Salgın döneminde normal bir bağışıklık sistemine ihtiyacımız var. Bağışıklık desteği için en güçlü kanıtlara sahip mikrobesinler C, D vitaminleri ve çinko (Zn)’dur” dedi.

Medicana International Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, korona virüsü salgınına karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenler için önerilerde bulundu.

Henüz salgını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek bir takviye gösterilmediğini söyleyen Feyzi Gökosmanoğlu, “Bu dönemde sağlıklı ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile bağışıklık sistemi korunmalıdır ve desteklenmelidir. Güçlü bağışıklık enfeksiyon riskini azaltıyor. Bu salgını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda, destek mineral, vitamin gibi suplementler şu ana kadar gösterilememiştir. Yakın tarihli bilimsel veriler değerlendirildiğinde veriler ve bulgular çelişkili olmasına rağmen, mevcut kanıtlar, bağışıklık destekleyici rolleri olan çoklu mikro besinlerle takviyenin bağışıklık fonksiyonunu modüle edebileceğini ve enfeksiyon riskini azaltabileceğini göstermektedir. Bağışıklık desteği için en güçlü kanıtlara sahip mikrobesinler C, D vitaminleri ve çinkodur(Zn)” diye konuştu.