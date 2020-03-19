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Bağışıklık sistemini güçlendiren yer elması ilgi görüyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.03.2020 07:48 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde köylüler, toprağın altında yetiştirdikleri kış sebzesi yer elmasını büyük bir incelikle ve emekle toprağın altından çıkarıp pazar tezgahında satıyorlar.Yer elmasını yıllardır yetiştirip pazarlarda sattıklarını belirten Kadir Aygün, ’’Kilogramı 2 buçuk TL olan yer elması, içerisinde birçok hastalığa karşı koruyucu özelliği bulunan “inülin” maddesini barındırır.

Kütahya’nın Emet ilçesinde köylüler, toprağın altında yetiştirdikleri kış sebzesi yer elmasını büyük bir incelikle ve emekle toprağın altından çıkarıp pazar tezgahında satıyorlar.
Yer elmasını yıllardır yetiştirip pazarlarda sattıklarını belirten Kadir Aygün, ’’Kilogramı 2 buçuk TL olan yer elması, içerisinde birçok hastalığa karşı koruyucu özelliği bulunan “inülin” maddesini barındırır. Bu maddenin bağırsaklar üzerinde önemli fonksiyonları vardır. Özellikle kolon kanserine karşı büyük koruma sağlar. İçerdiği demir minerali bakımından zengin oluşu sayesinde kansızlığa iyi gelir. Yer elması madde ve potasyum bakımından zengin olduğundan kalp damar hastalıklarından korur. Potasyum kaynağı olan yer elması, kalp ritmi düzensizliklerine olumlu etki etmektedir. Birçok kanser türüne karşı direnç sağlar. Yüksek oranda B ve C vitamini içerir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar’’ dedi.

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Büyük Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Başol Eczanesi
Gediz
Güneş Eczanesi
Simav
Emek Eczanesi
Tavsanli
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