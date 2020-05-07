Bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yolları

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Propolis, antiviral ve antimikrobiyal aktivitesiyle bakteri, mantar ve virüslere karşı gelişmelerini önleyici etkiye sahiptir. Ayrıca antienflamatuvar yani iltihap önleyici özellik gösterir" dedi.

Uzman hekimler ve gıda mühendisleri, salgın döneminde bağışıklık sistemini güçlü tutmanın çok önemli olduğunu ve bunun için yapılması gerekenleri anlattı. Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları güçlü antioksidan, antiviral, antibakteriyel etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek amacıyla kullanılır. Propolisin doğal bileşiminde yoğun olarak fenolik, flavonoid maddeler yer alır. Bu maddeler propolisin pek çok faydasından sorumludur. Propolis, antiviral ve antimikrobiyal aktivitesiyle bakteri, mantar ve virüslere karşı gelişmelerini önleyici etkiye sahiptir. Ayrıca antienflamatuvar yani iltihap önleyici özellik gösterir. Propolis bu faydalarıyla pek çok hastalıkta, destekleyici doğal bir gıda olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca, düzenli tüketimde bağışıklığı güçlendirici etkiye de sahiptir. Vücutta antikor üretimini arttırarak bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Ancak propolisin tüm bu faydalarından bahsedebilmek için doğru bir şekilde üretilmiş ve özütlenmiş olması gereklidir. Propolis kovandan çıktığı ham haliyle tüketilemez. İnsan tüketimine uygun hale getirilmesi için, gıda mühendisleri tarafından uygun teknoloji ile özütleme işlemine tabii tutulmalıdır, katı halden damla formuna getirilmelidir. Böylece propolisin içerisindeki faydalı bileşenleri insan vücudu sindirebilir ve yararlanabilir“ dedi.

Müftüoğlu: "Düzenli uyku, su ve spor"

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ise, “Güçlü bir bağışıklık sistemi için antioksidanlardan, A, D, E, K ve B grubu vitaminlerinden, magnezyum, çinko, selenyum, demir gibi minerallerden zengin besinlerin yeterli miktarlarda vücuda alınması çok önemlidir. Bu besinler propolis, ham bal, arı sütü, polen, zencefil, zerdeçal, soğan, sarımsak, koyu yeşil yapraklı (ıspanak, brokoli) sebzeler, kırmızı mor (böğürtlen, yaban mersini) meyvelerdir. Ayrıca alkol ve sigaradan uzak durulmalı, düzenli ve yeterli uyunmalı (günde ortalama 7-8 saat), yeterli su tüketilmelidir (günde ortalama 2-2,5 litre) ve mutlaka günlük rutine egzersiz eklenmelidir. Çünkü bağışıklık sistemi oksidatif hasara (bedenin normal metabolik faaliyetleri ile ürettiği hücre atıklarına) önemli derecede hassastır ve optimal fonksiyon gösterebilmesi için yeterli düzeyde korunmaya ihtiyacı vardır. Korona virüs başta olmak üzere tüm virüs kaynaklı enfeksiyonlara karşı bağışıklığı desteklemek için doğru bir şekilde hazırlanmış en az yüzde 20 oranında saf Anadolu Propolisi içeren propolis özütünden yetişkinler günde 20 damla, çocuklar 10 damla kullanabilir. Arı sütlü ham ballı karışımlardan da ayrıca tüketmekte yarar var. Propolis, arı sütü ve ham bal hem bağışıklığı desteklemek hem de enfeksiyon durumunda daha hafif semptomlar ile atlatabilmek için önemli gıdalardır. Eğer enfeksiyona yakalanırsanız kullandığınız propolis miktarını 4 katına yani 40-80 damlaya kadar çıkarabilirsiniz. Zira hastalık döneminde vücut daha fazla toksin ürettiği için bu toksinlerin atılımını sağlamakta da daha fazla antioksidana ihtiyaç oluyor. Propolis doğa da bilinen en güçlü antioksidanlardan biri ve düzenli tüketildiğinde vücuda detoks etkisi sağlıyor" diye belirtti.