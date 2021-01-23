YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Bağışlanan deve eti, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Bağışlanan deve eti, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

23.01.2021 11:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’dan bağış için Aydın’a gelen hayırsever vatandaş tarafından bağışlanan deve etleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.Geçen yıl ilk deve bağışını alan Kızılay Aydın İl Başkanlığı’na bu yıl da deve bağışı yapıldı.

İstanbul’dan bağış için Aydın’a gelen hayırsever vatandaş tarafından bağışlanan deve etleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Geçen yıl ilk deve bağışını alan Kızılay Aydın İl Başkanlığı’na bu yıl da deve bağışı yapıldı. İstanbul’dan deve eti bağışı için Aydın’a gelen bir hayırsever tarafından bağışlanan etler, Kızılay aracalığıla 3.5 kg paketler halinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Kızılay Aydın İl Başkanı Mesut Mezkit; “Geçen yıl iki defa deve bağışı almıştık. Bu yıl da yine şehir dışından bir bağışçımız deve kestirip bizim aracılığımız ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istedi. Türk Kızılay olarak her zaman dil, din, ırk , sınıf gözetmeden ihtiyaç sahibi olan herkesin yanındayız. Hem Aydın’daki hem de şehir dışındaki hayırseverlerimiz sayesinde yıl boyunca adaklık kurban bağışlarıyla, taze etleri Aydın’da ki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tüm hayırseverlerimize tekrar teşekkür ederiz. Türk Kızılay Aydın Şubesi olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soyduAdana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 23 Ocak Cumartesi

İmsak
06:48
Sabah
08:12
Öğle
13:25
İkindi
16:05
Akşam
18:28
Yatsı
19:48

Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Cumartesi

Aka Eczanesi
Merkez
Beyza Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

Diğer Haberler

Nazilli’de kumar baskını

Nazilli’de kumar baskını

Yeni atanan 112 personeli eğitimden geçti

Yeni atanan 112 personeli eğitimden geçti

Kuşadası’nda “ Taziye Evi ve Yaşam Parkı “ yapılıyor

Kuşadası’nda “ Taziye Evi ve Yaşam Parkı “ yapılıyor

Yeni atanan 112 personeli eğitimden geçti

Yeni atanan 112 personeli eğitimden geçti

ADÜ ile Kent A.Ş arasında iş birliği protokolü imzalandı

ADÜ ile Kent A.Ş arasında iş birliği protokolü imzalandı

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz Söke’de incelemelerde bulundu

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz Söke’de incelemelerde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.