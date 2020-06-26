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Bağışlanan eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

MANİSA HABERLERİ  | 26.06.2020 17:03 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi ilçenin belirli noktalarında konuşlandırdığı giysi kumbaraları ile hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan eşyaları temizleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.Sosyal projeleri ile fark oluşturan Yunusemre Belediyesi, ilçenin belirli yerlerine bıraktığı giysi kumbaraları ile hayırseverlerin kullanabilir durumundaki giysilerini topluyor.

Bağışlanan eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Yunusemre Belediyesi ilçenin belirli noktalarında konuşlandırdığı giysi kumbaraları ile hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan eşyaları temizleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Sosyal projeleri ile fark oluşturan Yunusemre Belediyesi, ilçenin belirli yerlerine bıraktığı giysi kumbaraları ile hayırseverlerin kullanabilir durumundaki giysilerini topluyor. Ekipler bay, bayan ve çocuk kıyafeti, ayakkabı, iç giyim, havlu, battaniye, yastık, nevresim gibi tekstil ürünlerinin yanı sıra her türlü oyuncak çeşitlerini temizleyerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Giysi kumbaralarına gösterilen duyarlılığın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, belediye olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

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