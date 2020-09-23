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Bağlama sanatçısı Şinasi Uslu, hayatını kaybetti

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.09.2020 14:37 | Son Güncelleme

Bağlama sanatçısı Şinasi Uslu, hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan bağlama sanatçısı Şinasi Uslu 75 yaşında vefat etti.

Acıpayam Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şinasi Uslu'nun cenazesi, Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından Acıpayam Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bağlama sanatçısı olarak görev aldığı TRT İzmir Radyosundan 2010'da emekli olan Şinasi Uslu, "Yaylalarda Gezersin", "Dut Ağacı Dut Verir", "Kalenin Ardındayım", "Çıktım Çamın Dorusuna" gibi birçok eseri repertuvara kazandırmıştı.

Evinde hayatını kaybeden Uslu'nun, kronik rahatsızlıkları dolayısıyla bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

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