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  4. Bağlama yapımı kursu sona erdi

Bağlama yapımı kursu sona erdi

ÇORUM HABERLERİ  | 21.01.2020 17:19 | Son Güncelleme

Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Bağlama Yapımcısı” kursu sona erdi.İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, kaybolmaya yüz tutan el sanatlarını yaşatmak ve tanıtmak için kurslar düzenlediklerini belirterek, bu kurslarla, kültür ve sanat sevgisinin yayılmasını, bu sanatları aslına uygun olarak öğretip eğitilmiş elemanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.Şengül’ün konuşmasının ardından kursu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.

Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Bağlama Yapımcısı” kursu sona erdi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, kaybolmaya yüz tutan el sanatlarını yaşatmak ve tanıtmak için kurslar düzenlediklerini belirterek, bu kurslarla, kültür ve sanat sevgisinin yayılmasını, bu sanatları aslına uygun olarak öğretip eğitilmiş elemanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
Şengül’ün konuşmasının ardından kursu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı. Sertifika töreninde İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İbrahim Yıldız ve Halk Eğitim Müdürü Fuat Bal da hazır bulundu.

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