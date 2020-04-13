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Bağlantı yolunda çalışmalar son sürat

MALATYA HABERLERİ  | 13.04.2020 14:13 | Son Güncelleme

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, Eskimalatya ile Şehir Mezarlığını birbirine bağlayacak yolda gerçekleştirdiği çalışmaları hızlandırdı.Şehir Mezarlığı ile Eski Malatya’yı birbirine bağlayacak olan kuşak yolunda menfez, köprü ve su geçişi gibi çalışmalarını tamamlayan ekipler, 1 kilometre ve 20 metre genişliğinde yapılacak olan yolda üst yapı çalışmalarına başladı.

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, Eskimalatya ile Şehir Mezarlığını birbirine bağlayacak yolda gerçekleştirdiği çalışmaları hızlandırdı.
Şehir Mezarlığı ile Eski Malatya’yı birbirine bağlayacak olan kuşak yolunda menfez, köprü ve su geçişi gibi çalışmalarını tamamlayan ekipler, 1 kilometre ve 20 metre genişliğinde yapılacak olan yolda üst yapı çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yol çalışmasıyla ilgili verdiği bilgide, “Havaların ısınması ile beraber Fen İşleri ekiplerimiz sahaya inmiş durumdalar. Geçtiğimiz gün Orduzu’da 1 kilometre kadar sıcak asfalt serimi yapılmıştı. Üst kısımda Hanımınçiftliği’nin özellikle Eskimalatya ile Hekimhan yolunu bağlama açısından daha öncesinde kuşak yolu çalışmamız vardı. Biz de bu kuşak yolunun uzamasından dolayı özellikle bu bağlantıyı kuşak yoluna bağlantıyı sağlama adına Battalgazi Belediyesi olarak Hanımınçiftliği’nde şuan ikinci bir kuşak yolumuzu kısa sürede açmayı düşünüyoruz,. Arkadaşlarımız şuan burada çalışma yapıyorlar. Daha önceden şehir mezarlığına giden vatandaşlarımız, gidip şehir merkezinden trafik yoğunluğu oluşturarak o bölgeye geçiş yapıyorlardı. Ya da Dilek-Sivas yolu bölgesinden şehir içerisinden Eskimalatya bölgesine geçiş yapıyorlardı. Bizde şehir merkezindeki trafiği rahatlatmak ve yolu kısaltmak amacıyla kuşak yoluna paralel bir yolun çalışmasını yapmıştık. Şuan arkadaşlarımız istimlak üzerindeki taşınmazların bedelleri ödeyerek yaptığımız çalışmanın saha çalışmasını gerçekleştiriyor. Hem burada kuşak yoluna paralel olan yolu kısa sürede açıp ileride kuşak yoluyla birleştireceğiz hem de buradan mezarlığa Hanımınçiftliğine giden kısımda da yolumuzu genişleterek buradaki yolu da dahi iyi kullanılabilir hale getireceğiz. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah kısa sürede bu yolu yapıp vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

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