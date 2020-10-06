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Bağlantı yolunda çalışmalar tamamlandı

MALATYA HABERLERİ  | 06.10.2020 17:15 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından Kamıştaş Mahallesi’nde 10 km’lik yol çalışması tamamlandı.Kamıştaş Mahallesi ile birlikte Drejan, Çarman, Çolak ve Mırtan Mezralarını birbirine bağlayan 10 km’lik yolda incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a inceleme gezisinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdürü, Daire Başkanları ve ilgili Şube Müdürleri eşlik etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından Kamıştaş Mahallesi’nde 10 km’lik yol çalışması tamamlandı.
Kamıştaş Mahallesi ile birlikte Drejan, Çarman, Çolak ve Mırtan Mezralarını birbirine bağlayan 10 km’lik yolda incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a inceleme gezisinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdürü, Daire Başkanları ve ilgili Şube Müdürleri eşlik etti. Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Daire Başkanı Mehmet Mert, Kamıştaş Mahallesi’nde yapılan 10 km’lik asfalt serme çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Kamıştaş Mahallemiz tarihinde ilk defa asfalt ile tanıştı. Yol ve Alt Yapı Daire Başkanlığı olarak yaklaşık 10 km olan yolumuza asfalt serim işlemini gerçekleştirdik. Malatya’nın her bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda Malatya’da asfaltsız yerleşim yeri bırakmayacağız. Bizlere çalışmalarımızda destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a şahsım ve çalışma arkadaşlarım olarak teşekkürlerimizi iletiyorum” dedi. Kamıştaş Mahalle Muhtarı Şevket Canseven de, yıllardır atıl durumda olan bir yola sahip olduklarını söyleyerek,“Kamıştaş halkı adına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Kışın yağmurdan çamurdan, yazın ise toz ve dumandan dolayı çok büyük sıkıntılar çekiyorduk. Yıllardan beri atıl durumda olan yolumuz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın destekleriyle yapıldı. Başkanımıza mahallem adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Hiç bir ayrım yapmadan hizmet ediyoruz”
Kamıştaş’ta yapılan yol asfalt dökme çalışmalarını mahalle sakinleri ve muhtarla birlikte yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir ayrım yapmadan hizmet ettiklerini söyleyerek, ilçe belediyeleri sınırları içerisinde olsa dahi hizmetin gerçekleştirileceğini belirtti. Başkan Gürkan, “Kamıştaş Mahallesi ve mezraları olan Drejan, Çarman, Çolak ve Mırtan yol ayrımında yapılan çalışmalarını yerinde görerek incelemelerde bulunuyoruz. Muhtarımız, mahalle halkımız ve hemşerilerimizde buradalar. Hem yol genişletmesi açısından hem de yapılan yolun standardı açısından ilgili birimdeki arkadaşlar güzel bir yol yapmış. Kamıştaş Mahallemizin ve mezralarımızın şehre ulaşımı noktasında standartlara uygun bir yol yapılmış durumda. Ancak Erenli mevkiinde yer alan 700 metrelik bir kısımda dar bir yer bulunuyor. İnşallah vatandaşlarımızın da rızalarını aldıktan sonra o yolun da genişletme çalışmalarına başlar ve tamamlarız. Erenli yolunu da genişlettikten sonra gerçekten de şehre kadar bir bulvar şeklinde hemşerilerimiz rahatlıkla gidip gelme imkânına kavuşurlar” diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehrin hiçbir yerinde asfaltsız yol kalmayacağına da değinerek, “Bizim her zaman ifade ettiğimiz gibi şehrimizde iki yıl içinde asfaltsız hiçbir yerleşim yeri kalmayacak. Bölge içerisinde yer alan Puluşağı ve Kamıştaş daha önceki dönemlerde hiçbir şekilde asfalt ile tanışmamıştı. Bugün için bu yerlerin asfaltlanmış halini görüyoruz. Bu konuda onur duyduk, gurur duyduk. Yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarında Kamıştaş ve mezralarına, burada yaşayan hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Eksikliğimiz tabi ki olacak. Önümüzdeki yıl eksiklikler tamamlanacak. Şunu belirtmek isterim ki asfaltladığımız yolun yapılmasından çok korunmasının da önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Kış şartlarında karla mücadelede kepçe, greyder veya dozer karla mücadele için bütün asfaltı kaldırırsa ve dikkat etmezse yaptığımız işlerin hepsi boşa gider. Bu çalışmaların tekrar bölge halkına ve Kamıştaş Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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