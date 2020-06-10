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Bağlantı yolunda menfez ve yol çalışmalarına başlandı

MANİSA HABERLERİ  | 10.06.2020 17:26 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ergenekon Mahallesi Ethem Kaya Sokak Dalbahçe bağlantı yolu üzerinde menfez yerleştirme ve yol çalışması gerçekleştiriliyor.Turgutluluların güvenli ve kolay ulaşımını sağlamak için Ergenekon Mahallesi Ethem Kaya Sokak’ta Dalbahçe bağlantı yolundaki dereyatağı üzerinde yapılan çalışmalar kapsamında dereyatağı boyunca menfezlerin yerleştirilmesi çalışmaları yapılıyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ergenekon Mahallesi Ethem Kaya Sokak Dalbahçe bağlantı yolu üzerinde menfez yerleştirme ve yol çalışması gerçekleştiriliyor.
Turgutluluların güvenli ve kolay ulaşımını sağlamak için Ergenekon Mahallesi Ethem Kaya Sokak’ta Dalbahçe bağlantı yolundaki dereyatağı üzerinde yapılan çalışmalar kapsamında dereyatağı boyunca menfezlerin yerleştirilmesi çalışmaları yapılıyor. Menfez ve yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise söz konusu yol boyunca yaya geçişini kolaylaştırmak adına köprü yapım çalışmalarına da başlanacak.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Dalbahçe bağlantı yolunda sürdürdüğü çalışmalar hakkında konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Ergenekon Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşımlarını kolaylaştırmak ve mahallemize yakışır bir görünüm kazandırmak adına Ethem Kaya Sokak’ta Dalbahçe bağlantı yolunda menfez ve yol yapım çalışmalarına başladık. Söz konusu bölgemizde geçişi zorlaştıran ve tehlike arz eden dereyatağı boyunca ekiplerimiz menfezlerin yerleştirilmesi çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Menfezlerin yerleştirilmesinin ardından ise yaya geçişlerini güvenli ve kolay hale getirmek için köprü yapım çalışmalarına da başlayacağız. Ergenekon Mahallemize ve Turgutlu’muza yakışır bu çalışmayı en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmet ve kullanımlarına sunacağız” dedi.

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