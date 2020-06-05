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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu: "Doğayı koruyan çevre dostu belediye olduk"

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.06.2020 10:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, belediye olarak yaptıkları tüm iş ve işlemlerde çevreyi ve doğayı korumayı esas aldıklarını söyledi.Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, göreve geldikleri günden bu yana çevreye duyarlı bir yönetim anlayışı ile hareket ettiklerini ifade etti.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu: "Doğayı koruyan çevre dostu belediye olduk"

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, belediye olarak yaptıkları tüm iş ve işlemlerde çevreyi ve doğayı korumayı esas aldıklarını söyledi.
Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, göreve geldikleri günden bu yana çevreye duyarlı bir yönetim anlayışı ile hareket ettiklerini ifade etti. İlçe genelinde binlerce ağaç dikimini gerçekleştirdiklerinin altını çizen Beyoğlu, eğitim kurumlarının bu yöndeki çalışmalarına da tam destek sağladıklarını kaydetti. Başkan Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesine destek sağlayarak örnek bir belediye haline geldiklerini vurguladı. Temizlik çalışmalarını çevre hassasiyetini dikkate alarak gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Beyoğlu, emisyon sorunu olmayan çevre dostu araçlar kullanarak çevreyi ve doğayı koruduklarının altını çizdi.

“Amacımız çevreyi korumak ve yeşil alanları artırmak”
Sıfır Atık Projesine göreve geldikleri günden bu yana her türlü desteği sağladıklarını aktaran Başkan Beyoğlu, "Doğa ve çevreyi korumaya özen gösteren bir anlayıştan geliyoruz. Emisyon sorunu olmayan bu araçlarımız sayesinde çevreye olan hassasiyetimizi ortaya koyuyoruz. Bu sayede doğayı ve yeşili korumuş oluyoruz, aynı zamanda parke taşları aşınmadan ve yıpranmadan temizlik yapmış oluyoruz. Yeşil alanların korunmasına ve geliştirilmesine özel önem veriyoruz. Tüm parklarımızı yeniledik ve yenilerini kazandırdık. 25 gül çeşidinin olduğu 12 dönümlük alandaki gül bahçemiz var. Kent içi tarım projesiyle farkındalık oluşturduk. Kütüphane, yürüyüş, gezinti ve dinlenme alanları bulunan park ve birçok kuş türünün yer alacağı kuş cenneti temalı botanik park projemiz var. Tüm bunlarla çevreye ve doğaya katkı sunmak istiyoruz. Doğayı koruyan çevre dostu belediye olduk" dedi.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu:

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