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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu’ndan esnafa bayram ziyareti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 03.08.2020 16:48 | Son Güncelleme

Ak Partili Diyarbakır merkez Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,ilçe esnafına bayram ziyaretinde bulundu.

Ak Partili Diyarbakır merkez Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,ilçe esnafına bayram ziyaretinde bulundu. Vatandaşlar ile Beyoğlu arasında sıcak ve samimi diyaloğlar yaşandı.
Merkez Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kurban Bayramının son gününü ilçe halkına yönelik gerçekleştirdiği ziyaretlerle geçirdi. 400 bin nüfuslu ilçenin kalbi sayılan Dörtyol bölgesinde Nüket Coşkun, Girne, Gürsel ve Fatih caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip hayırlı bayramlar dileğinde bulunan Başkan Beyoğlu, kendisine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle ilçe halkına teşekkür etti.

"Gönüllere dokunmayı sürdürüyoruz "
Bayramın anlamının paylaşmak ve gönüllere dokunmak olduğunu belirten Başkan Beyoğlu, millet ile bir araya gelmekten büyük haz aldığını belirterek, "Yüce dinimize göre bayram paylaşmaktır, kardeşliği pekiştirmektir. Kardeşlerimizle bir araya gelerek gönüllere dokunmaktır. Bizler de bu vazifemizi yerine getirmeye çalıştık. Aziz milletimizin her zaman olduğu gibi gösterdiği alicepanlık ve kadirşinaslık bizi çok mutlu etti. Tekrardan milletimizin bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" dedi.
Yapılan ziyaretin ardından Başkan Beyoğlu ve beraberindeki bölgeden ayrıldı.

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