Bağlar Belediyesi, 29 ana arterde temizlik çalışması başlattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Bağlar İlçe Belediyesinin sorumluluğuna geçen ana arter özelliğine sahip 29 caddede temizlik seferberliği başlatıldı.

Bağlar’da ana arter caddelerde temizlik seferberliği başlatıldı. Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyelerinin sorumluluğuna geçen ilçede Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla startı verilen çalışmalar kapsamında aralarında ulaşım bağlantılarını sağlayan büyük caddelerin de yer aldığı 29 cadde baştan aşağı temizlenerek günlük yaşam için hijyen hale getiriliyor. Temizlik Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaların bundan sonra da düzenli olarak yerine getirileceği kaydedildi.

İlçenin temizliğine büyük önem verdiklerini belirten AK Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Belediyemizin sorumluluk alanına geçen 29 caddemizde geniş kapsamlı temizlik çalışması başlatmış durumdayız. Göreve geldikten sonra son model çevre dostu araçlar ve her türlü teknik imkanlarla güçlendirdiğimiz ekiplerimiz, vatandaşların sağlıklı ortamda yaşama imkanına kavuşması için ellerinden geleni yapıyor. Bağlar’ımızı temiz ve yaşanılabilir bir ilçe haline getirene kadar mücadelemiz devam edecektir” dedi.

