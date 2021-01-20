Bağlar Belediyesi aldığı tedbirler kırsalda mağduriyet yaşanmasını önledi

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, bölgede etkili olan kar yağışına karşı başlattığı temizlik çalışmaları ile vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçti.

Kar yağışı sonrasında ekiplerle beraber sahaya inen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yağışın etkili olduğu Karacadağ bölgesinde hazır bekletilen araçlar ve ekiplerin mücadelesi sonucu vatandaşların mağduriyetinin önüne geçildiğini ifade etti. Karacadağ’da 37 mahalle ve 92 mezra olmak üzere 129 yerleşim yeri bulunduğuna dikkat çeken Başkan Beyoğlu, koordineli olarak yürütmüş oldukları mücadele sayesinde vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçtiklerini söyledi.

"Kapalı yolumuz bulunmuyor"

Ekiplerin gayretli mücadelesi sonucu hiçbir yerleşim yerinde mağduriyet yaşanmadığını ve ulaşımda aksama olmadığını kaydeden Başkan Beyoğlu, "Aldığımız tedbirlerle bu işin üstesinden geldik. Ekiplerimiz kar temizleme çalışmalarını araçlar eşliğinde sürdürüyor. Bugün itibarıyla kar nedeniyle kapalı olan yolumuz yok. Meteoroloji raporuna göre hareket etmemiz sayesinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Karacadağ bölgesinde sorun yaşanmasının önüne geçtik. Göreve geldikten sonra kırsal yerleşim yerlerine kazandırdığımız yolların kullanışlı olması da bu mücadelede etkili oldu. Emeği geçen tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum. Kar temizleme çalışmalarından sonra kırsal bölgelerde ihtiyacı olan noktalarda yol yapım çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.

