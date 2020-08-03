Bağlar belediyesi çalışıyor, ilçe güzelleşiyor

Ak Partili Diyarbakır merkez Bağlar Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerinden Batı Çanakçı Mahallesine bağlı Yemişalan mezrasını yeni yollara kavuşturdu. Şehir merkezinde de 5 Nisan Mahallesinin kaldırım ve ara sokakları yenilenerek parke taşlarıyla döşendi.

Bağlar Belediyesi, "Bağlar’da hizmet almayan yerleşim yeri kalmayacak" sloganıyla başlatmış olduğu hizmet seferberliğine devam ediyor. İlçe merkezinde 5 Nisan Mahallesine ve kırsalda da Batı Çanakçı Mahallesine hizmet eli değdi, oluşan güzel görüntüler vatandaşlar tarafından fark edilmeye başlanarak takdir topladı. Batı Çanakçı Mahallesine bağlı Yemişalan mezrasında oluşan yeni yerleşim bölgelerinin yol sorunu yapılan çalışmalarla giderildi. Batı Çanakçı Mahallesindeki diğer bölgelerde de yol yapım ve onarım çalışmaları yapılacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde asfaltlama çalışmaları gerçekleştirilen 5 Nisan Mahallesinde bu kez kaldırım yenileme ve ara sokaklarda parke taşı döşeme hizmetleri yerine getirildi. Yağışlı günlerde çukur ve çamur oluştuğu için sıkıntı yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

