Bağlar Belediyesi camilerde temizlik seferberliği başlattı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında toplu ibadetlere kapalı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme programı çerçevesinde 29 Mayısta sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden ibadete açılması planlanan camiler için temizlik seferberliği başlattı.

Bağlar Belediyesi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında uzun süredir toplu ibadetlere kapalı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklanan normalleşme programı çerçevesinde 29 Mayısta sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden ibadete açılması planlanan camilerde temizlik seferberliği uyguluyor.

Şu ana kadar ilçede bulunan 28 cami, antiseptik solüsyon ilacı ile dezenfekte edilip camilerin iç ve dış bölümleri ile halılar aynı anda hem sıcak hem de soğuk hava veren makinelerle temizlendi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından normalleşme programı kapsamında yeniden hizmete açılacak kurumları temizlemek için oluşturulan özel ekip, camilerin yanı sıra belediyeye hizmet binaları, kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar, kültür merkezleri, Kur’an Kursları ve öğrenci yurtlarını dezenfekte etti.