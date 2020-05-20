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Bağlar Belediyesi camilerde temizlik seferberliği başlattı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.05.2020 12:51 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında toplu ibadetlere kapalı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme programı çerçevesinde 29 Mayısta sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden ibadete açılması planlanan camiler için temizlik seferberliği başlattı.Bağlar Belediyesi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında uzun süredir toplu ibadetlere kapalı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklanan normalleşme programı çerçevesinde 29 Mayısta sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden ibadete açılması planlanan camilerde temizlik seferberliği uyguluyor.Şu ana kadar ilçede bulunan 28 cami, antiseptik solüsyon ilacı ile dezenfekte edilip camilerin iç ve dış bölümleri ile halılar aynı anda hem sıcak hem de soğuk hava veren makinelerle temizlendi.Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından normalleşme programı kapsamında yeniden hizmete açılacak kurumları temizlemek için oluşturulan özel ekip, camilerin yanı sıra belediyeye hizmet binaları, kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar, kültür merkezleri, Kur’an Kursları ve öğrenci yurtlarını dezenfekte etti.“Camilerimizle ilgili her türlü önlemi aldık”Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilk günden itibaren ilçede ’panik yok, önlem var’ sloganıyla dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüklerini hatırlatarak, vatandaşların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları gerektiğini, korunma kurallarına uyularak bu sürecin çok daha sağlıklı atlatılacağını söyledi.

Bağlar Belediyesi camilerde temizlik seferberliği başlattı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında toplu ibadetlere kapalı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme programı çerçevesinde 29 Mayısta sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden ibadete açılması planlanan camiler için temizlik seferberliği başlattı.
Bağlar Belediyesi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında uzun süredir toplu ibadetlere kapalı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklanan normalleşme programı çerçevesinde 29 Mayısta sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden ibadete açılması planlanan camilerde temizlik seferberliği uyguluyor.
Şu ana kadar ilçede bulunan 28 cami, antiseptik solüsyon ilacı ile dezenfekte edilip camilerin iç ve dış bölümleri ile halılar aynı anda hem sıcak hem de soğuk hava veren makinelerle temizlendi.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından normalleşme programı kapsamında yeniden hizmete açılacak kurumları temizlemek için oluşturulan özel ekip, camilerin yanı sıra belediyeye hizmet binaları, kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar, kültür merkezleri, Kur’an Kursları ve öğrenci yurtlarını dezenfekte etti.

“Camilerimizle ilgili her türlü önlemi aldık”
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilk günden itibaren ilçede ’panik yok, önlem var’ sloganıyla dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüklerini hatırlatarak, vatandaşların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları gerektiğini, korunma kurallarına uyularak bu sürecin çok daha sağlıklı atlatılacağını söyledi. Camileri dezenfekte edip aynı zamanda her türlü hijyen ve temizliğe tabi tuttuklarını belirten Beyoğlu, “Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için tüm tedbirleri almış durumdayız. Camilerimizi hem dezenfekte ettik hem de baştan aşağı temizleyerek hijyenik hale getirdik” dedi.

Bağlar Belediyesi camilerde temizlik seferberliği başlattı

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