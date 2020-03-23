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Bağlar Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.03.2020 15:12 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından oluşturulan ekipler, buharlı araçlar eşliğinde Gıda Toptancılar Sitesinde sulama, temizleme ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.Bağlar Belediyesi, ticaretin kalbinin attığı yer olarak bilinen Diyarbakır Gıda Toptancılar Sitesinde korona virüs tedbirleri kapsamında buharlı araçlar eşliğinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından oluşturulan ekipler, buharlı araçlar eşliğinde Gıda Toptancılar Sitesinde sulama, temizleme ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Bağlar Belediyesi, ticaretin kalbinin attığı yer olarak bilinen Diyarbakır Gıda Toptancılar Sitesinde korona virüs tedbirleri kapsamında buharlı araçlar eşliğinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Dezenfekte çalışması sırasında iş yeri çalışanları durumdan duydukları memnuniyeti dile getirerek ekiplere yardım ettiği kaydedildi.

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