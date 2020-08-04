Bağlar Belediyesi eğitim kurslarından büyük başarı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, üniversite adayları için Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ücretsiz verilen hazırlık kursları TYT ve AYT’de büyük başarı gösterdi. Bağlar Belediyesinin maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için geçen yıl hizmete açtığı eğitim merkezi kısa sürede ilçe halkının umudu haline geldi. AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından kütüphaneden eğitim merkezine dönüştürülerek üniversite adayları için TYT ve AYT alanlarında kurs veren merkez, ilk yılında tarihi bir başarıya imza attı. Modern teknolojik imkanlarla donatılan merkezde uzman eğitimciler eşliğinde eğitim gören öğrenciler, TYT’de yüzde 100 ve AYT’de yüzde 78.46 gibi önemli başarılar elde ederek örgün ve özel eğitim veren bir çok eğitim kurumunu geride bırakarak belediye için gurur kaynağı oluşturdu. Pandemi öncesinde örgün eğitim alan öğrenciler, pandemiden sonra da merkez tarafından video konferans yöntemiyle sağlanan uzaktan eğitimden yararlanarak geçtiğimiz günlerde açıklanan TYT ve AYT sınavlarında muazzam başarılar yakalayarak hayallerine bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Hem veliler hem öğrenciler tablodan dolayı mutlu

Öğrenci velileri, sağlanan imkanların bu başarıda önemli rol oynadığına dikkat çekerek Bağlar halkına bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti. Veliler, “Böyle bir imkan sağlanmamış olsaydı çocuklarımızı özel kurslara gönderemezdik. Belediyemiz özel okulları ve özel kursları aratmayan koşullarda ücretsiz eğitim vererek çocuklarımızın geleceğine ışık tuttu. Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu başta olmak üzere eğitim merkezinde görev yapan hocalarımıza ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

“Elde edilen başarıdan dolayı çok mutluyuz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği ve eşi Emine Erdoğan’ın da öncülük ettiği eğitim seferberliğine destek vermek amacıyla bu çalışmayı geçen yıl hayata geçirdiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, öğrencilerin elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını kaydetti. Beyoğlu, “Eğitim merkezimizde yer alan eğitmenlerimizin, yöneticilerimizin ve rehberlik birimimizin etkin ve uyum içinde çalışmasıyla elde edilen başarı bu başarıdan dolayı tüm ekibimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımızın geleceğine katkı sağlayarak onları hayallerine bir adım daha yaklaştırdığımız, aynı zamanda da ailelerimize bu anlamda yardımcı olabildiğimiz için çok mutluyuz. Öğrencilerimizin başarılarının daim olmasını diliyor ve hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum” diye konuştu.