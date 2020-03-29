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Bağlar Belediyesi fırınları denetleyip açıkta satılan ekmekleri topladı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.03.2020 14:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde hijyen kurallarına uymayan fırınlar hakkında yasal işlem uyguladı.Başkan Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile kurulan denetleme ekibi hijyen kurallarına aykırı olarak açıkta satılan ekmekleri topladı.Bağlar Belediyesi ekipleri yeni tip korona virüs salgınına karşı sıkı önlemler almaya devam ediyor.Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinde oluşturulan denetleme ekibi fırınları denetledi.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde hijyen kurallarına uymayan fırınlar hakkında yasal işlem uyguladı.
Başkan Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile kurulan denetleme ekibi hijyen kurallarına aykırı olarak açıkta satılan ekmekleri topladı.
Bağlar Belediyesi ekipleri yeni tip korona virüs salgınına karşı sıkı önlemler almaya devam ediyor.
Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinde oluşturulan denetleme ekibi fırınları denetledi. Ekipler, hijyen kurallarına titizlikle uyulması gerektiğini dile getirerek, hijyen kurullarına aykırı olarak açıkta satılan ekmekleri topladı. Semt pazarlarında da 3 metre mesafe kuralı uygulanmaya başlandı.

Parklara yasak ve semt pazarlarına sosyal mesafe zorunluluğu
Belediye bünyesinde oluşturulan bir başka ekip ise İçişleri Bakanlığının son genelgesine göre kapatılan parklarda denetim yaparak vatandaşları uyarıyor. Semt pazarlarında da sıkı denetim uygulanıyor.3 metre mesafe kuralına uyulması için uyarılar yapılıyor. Belediyenin gıda kontrol görevlileri ve zabıta personelinden oluşan ekipler, pazar esnafına uyarılarda bulundu.

“Lütfen kurallara titizlikle uyalım”
Başkan Beyoğlu, toplum sağlığını tehdit eden korona virüs salgınına karşı görevli ekiplerin fırınları denetlediğini söyledi. Başkan Beyoğlu, “Ekiplerimiz, hijyen kurullarına uymayan esnaflarımıza gerekli uyarılarda bulunarak açıkta satılan ekmek ve ürünleri topluyor. Tüm esnaflarımızı hijyen kurallarına titizlikle riayet etmeye davet ediyoruz. Vatandaşları korumak için ekiplerimiz sahada. Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmayarak kurallara riayet etmelerini rica ediyoruz” dedi.

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