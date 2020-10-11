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Bağlar Belediyesi halkın kalbine dokunmaya devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 11.10.2020 12:12 | Son Güncelleme

AK partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yaptığı çalışmalarla vatandaşların kalbine dokunmaya devam ediyor.Bağlar Belediyesi’nin son bir buçuk yılda kırsal yerleşim yerlerine kazandırdığı yol hizmeti 60 kilometreyi geçti.

AK partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yaptığı çalışmalarla vatandaşların kalbine dokunmaya devam ediyor.
Bağlar Belediyesi’nin son bir buçuk yılda kırsal yerleşim yerlerine kazandırdığı yol hizmeti 60 kilometreyi geçti. Belediye ekipleri, her geçen gün gelişen ve yeni yapılar inşa edilen mahalle ve mezralara vatandaşların talebi üzerine yeni yollar kazandırarak ayrıca yol yenileme, bakım ve genişletme çalışmaları yapıyor. Kırkkoyun Mahallesi ve mezralarındaki çalışmalar tamamlanarak vatandaşların hizmetine girdi.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise hafta sonunu vatandaş ve esnaf ziyaretleriyle geçirdi. Bölgenin ilk kadın semt pazarı olan Bağcılar Mahallesinde bulunan kadın semt pazarını ziyaret eden Beyoğlu, esnafa hayırlı satışlar dileyip sorun ve taleplerini dinleyerek alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Pazardan moral depolayarak ayrılan Beyoğlu’na pazarcı esnafı ve vatandaşlar yakın ilgi gösterdi.

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