Bağlar Belediyesi hem bedenleri hem yürekleri ısıtıyor

AK partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren giyim mağazası, 2020 yılında ihtiyaç sahibi 10 bin kişiye giyim desteği sağlayarak maddi imkanı olmayan vatandaşların yüzünü güldürdü.

Bağlar Belediyesi, ortaya koyduğu sosyal belediyecilik projeleriyle hem bedenleri hem yürekleri ısıtıyor. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren giyim mağazası, yaz ve kış demeden yılın her döneminde hizmet vererek ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor. 2020 yılı içerisinde 10 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa giyim desteği sağlanırken, bunların önemli bir bölümünü çocuklar oluşturdu. Dar gelirli ailelerin yaşadığı bölgede faaliyet gösteren mağazaya gelen vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamanın mutluluğu ile ayrılıyor.

Aileler memnun, çocuklar mutlu

Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte mağazayı ziyaret eden AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek çocukları kendi elleriyle giydirdi. Çocukların aileleriyle sıcak bir iletişim kuran Başkan Beyoğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek gönüllerini okşadı. Aileler, sağlanan destekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, çocukların mutluluğu ise gözlerinden okundu. Belediyeciliği rutin hizmetlerden ibaret olarak görmediklerini belirten Başkan Beyoğlu, kurmuş oldukları işletmeler ve vatandaşlarla sağladıkları iletişim ağı ile binlerce vatandaşa giyimden gıdaya, eğitimden sosyal faaliyetlere kadar katkı sağladıklarını söyledi.