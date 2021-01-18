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Bağlar Belediyesi, hizmet atağına devam ediyor

18.01.2021 15:07 | Son Güncelleme:
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AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, son günlerde etkili olan kış koşullarına rağmen kırsal yerleşim yerlerine yönelik alt yapı yenileme hizmetlerini sürdürüyor.Bağlar Belediyesi, Karacadağ bölgesinde yer alan kırsal yerleşim yerlerine yeni yollar açarak ulaşım sorununu çözmeye devam ediyor.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, son günlerde etkili olan kış koşullarına rağmen kırsal yerleşim yerlerine yönelik alt yapı yenileme hizmetlerini sürdürüyor.
Bağlar Belediyesi, Karacadağ bölgesinde yer alan kırsal yerleşim yerlerine yeni yollar açarak ulaşım sorununu çözmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda Yiğityolu Mahallesine bağlı Birlik mezrası ve Kolludere Mahallesine bağlı Taşlıdirek mezrasına toplam 1 buçuk kilometre uzunluğunda 3 yeni yol kazandırıldı. Karahan Mahallesinde ise su taşkınları ve doğal afetlere karşı önlem olarak beton boru çalışması yapılarak sorun çözüldü.

"Biz hizmetlerimizle konuşuruz"
Yapılan çalışmalarla son 22 ayda kırsal bölgelere kazandırdıkları yol hizmetinin 170 kilometreye ulaştığını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, önceki yıllarda yaşanan ulaşım sorununun tarihe karışması için kararlı olduklarını söyledi. Vatandaşlardan memnuniyet ve teşekkür mesajlarını ifade eden Başkan Beyoğlu, "22 yıl boyunca hizmet alamamış yerleşim yerlerine 22 yılda bu hizmetleri kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Vatandaşımız mutlu olduğu için biz de ziyadesiyle mutlu oluyoruz. Bizlerden dualarını eksik etmeyen vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz hizmetlerimizle konuşuruz. Daha güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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