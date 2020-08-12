Bağlar belediyesi hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerinden Sakallı Mahallesi ve bu mahalleye bağlı Beykaya mezrasına yeni yollar kazandırdı. Şehir merkezinde de 5 Nisan Mahallesi’nin bazı ara sokaklarında kaldırım yenileme ve parke taşı döşeme çalışmaları tamamlanırken, başkan Hüseyin Beyoğlu devam eden hizmetleri denetleyerek, bir yandan da vatandaşları ziyaret edip pandemi tedbirleri için uyarılarda bulundu.

Ak Partili merkez Bağlar ilçe belediyesi, hizmet çalışmalarını dört koldan sürdürerek pandemi sürecinde ilçeyi güzelleştirmeye ve vatandaşların takdirini kazanmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerden Sakallı Mahallesi ve bu mahalleye bağlı Beykaya mezrasında yol bakım ve yeni yol kazandırma çalışmaları gerçekleştirdi. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucu bu yerleşim yerlerindeki yollar tamamlanarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Şehir merkezinde ise Bağcılar Mahallesi’nin bazı sokak ve caddelerinde asfalt döşeme çalışmaları gerçekleştirilerek ulaşım için kullanışlı hale getirildi.

Bağlar Belediyesi, sanayici ve esnaf kesiminin kullandığı Mega Sanayi Sitesi bölgesi olmak üzere Bağcılar Mahallesi’nde tam 27 cadde ve sokakta yenileme çalışması gerçekleştirdi. 127 bin nüfusu ile Türkiye’nin en büyük mahallesi konumunda olan Bağcılar Mahallesi’nde bu hizmetler için 10 bin 443 ton asfaltlama ve bin 840 ton da binder ve pmt olarak bilinen yol yapım yenileme malzemeleri kullanıldığı bilgisi verildi. Bağcılar Mahallesi’ndeki asfaltlama çalışmalarını takip ederek son durum hakkında bilgi alan Başkan Beyoğlu, ilçedeki bir çok sokak ve caddeye de çıkarma yaparak esnafla sohbet etti, pandemi tedbirlerine uyulması için uyarılarda bulundu, vatandaşların taleplerini dinledi. Bazen bizim göremediklerimizi vatandaşımız daha iyi görebiliyor diyen Başkan Beyoğlu, talepler doğrultusunda sorunları çözerek pratik bir belediyecilik örneklerini sergilemeye devam edeceklerini kaydetti.

