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  4. Bağlar belediyesi kaldırım işgallerini kaldırdı

Bağlar belediyesi kaldırım işgallerini kaldırdı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.01.2020 11:00 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi kaldırım işgallerinin yaşandığı bölgeleri ekiplerle temizledi.Diyarbakır’ın işlek noktalarından olan Sento Caddesi’nde yaşanan kaldırım işgali ve görüntü kirliliğine son verildi.

Bağlar belediyesi kaldırım işgallerini kaldırdı

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi kaldırım işgallerinin yaşandığı bölgeleri ekiplerle temizledi.
Diyarbakır’ın işlek noktalarından olan Sento Caddesi’nde yaşanan kaldırım işgali ve görüntü kirliliğine son verildi. Daha önce bölgeyi ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı üzerine abıta müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kaldırım işgalleri ortadan kaldırıldı. Daha sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, görüntü kirliliğine neden olan ağaçların budama işlemlerini gerçekleştirdi. Ardında da temizlik ekipleri caddeyi baştan sona kadar temizleyerek yeni bir görünüm kazandırdı. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, amaçlarını hem esnafa hem vatandaşa huzurlu bir ortam oluşturmak olduğunu söyledi. Başkan Beyoğlu, “Bu yüzden işlek noktalardaki kaldırım işgallerine ve görüntü kirliliğine izin vermeyeceğiz. Bu yöndeki çalışmalar diğer noktalarda da devam edecektir. Esnafımızın ve vatandaşımızın yararına olan çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kimse mağdur olsun istemiyoruz. En önemlisi kentimiz mağdur olmasın ve ilçemiz güzelleşsin, görüntü kirliliği olmasın diye mücadele veriyoruz. Sento Caddesi’ndeki kaldırım işgallerine ve görüntü kirliliğine son verdik. Temiz ve huzurlu bir Bağlar en büyük hayallerimizden biridir” dedi.
Bölgedeki esnaf, yapılan çalışmalardan dolayı bağlar belediye ekiplerine teşekkür ettiklerini kaydetti.

Bağlar belediyesi kaldırım işgallerini kaldırdı

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