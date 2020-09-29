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Bağlar Belediyesi kendi asfaltı ile ilçeyi ihya etti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.09.2020 14:39 | Son Güncelleme

Karacadağ bazalt taşından asfalt üreten ilk belediye olan AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, geçen yıl hizmete açtığı taş kırma eleme ve asfalt plenti tesislerinde üretmiş olduğu asfalt ile şu ana kadar ilçede 84 bin ton asfaltlama çalışması yaparak uzun yıllar hizmet alamayan birçok mahalle, cadde ve sokağı hizmetle tanıştırdı.Bağlar Belediyesi, bazalt taşından üretmiş olduğu asfalt ile ilçede hizmet rekoru kırdı.

Karacadağ bazalt taşından asfalt üreten ilk belediye olan AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, geçen yıl hizmete açtığı taş kırma eleme ve asfalt plenti tesislerinde üretmiş olduğu asfalt ile şu ana kadar ilçede 84 bin ton asfaltlama çalışması yaparak uzun yıllar hizmet alamayan birçok mahalle, cadde ve sokağı hizmetle tanıştırdı.
Bağlar Belediyesi, bazalt taşından üretmiş olduğu asfalt ile ilçede hizmet rekoru kırdı. Arazileri taşlardan temizleyerek vatandaşlar için ücretsiz olarak tarıma açan, buradan çıkardığı bazalt taşlarını da aynı bölgede kurduğu tesiste işleyerek asfalt malzemesine çeviren belediye, saatte 24 ton ve günde 2 bin ton üretim kapasitesine sahip tesiste şu ana kadar 84 bin asfalt üretme başarısını gösterdi. Kendi asfaltını üreterek bununla hizmet yapan Bağlar Belediyesi, bu sayede son 1 yılda 84 kilometrelik alana denk gelen asfalt serimi gerçekleştirdi.

İlçenin her yerinde hizmetlere devam
Bağlar Belediyesi, birçok cadde ve sokakta parke taşı döşeme çalışması yaparak yeniledi. Bin 484 metrekare parke taşı ve 35 bin 422 metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Yapılan hizmetlerde 8 bin 280 bordür malzemesi kullanıldı. Son olarak 5 Nisan ve Yunus Emre mahallelerinde sokakların kaldırım ve parke taşı yenileme çalışmasını gerçekleştiren belediye ekipleri, kırsal bölgelerde de Pınaroğlu Mahallesi ve Alatosun Mahallesine bağlı Ürkmez mezrasında yeni inşa edilen yerleşim alanlarına yol hizmeti kazandırdı.

“Vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak bizim görevimizdir”
Bağcılar Mahallesinde Bağlar Belediyesi tarafından asfaltlanan cadde ve sokaklar, Büyükşehir Belediyesinin çizgi çalışmalarını tamamlamasından sonra ulaşıma açıldı. Vatandaşın memnuniyetini esas alan bir hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Başkan Hüseyin Beyoğlu, “Vatandaşlarımızın yaşam koşullarını kolaylaştıran hizmetleri yerine getirmek belediye olarak en temel görevimizdir. Hiç bir ayrım yapmadan, ilçemizin her karışına eşit ve adil bir şekilde hizmet götürüyoruz. Kendi asfaltımız ile cadde ve sokaklarımızı ihya ettik. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerimiz devam edecek” dedi.

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