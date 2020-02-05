Bağlar Belediyesi kentsel dönüşüm raporunu Bakanlığa sundu

Bağlar Belediyesi, Hüseyin Beyoğlu’nun başkanlığa gelmesinden sonra ilçedeki çarpık kentleşme ve metruk yapılarla ilgili büyük bir mücadele başlattı. Vatandaşlar için tehlike oluşturan birçok harabe ve metruk yapı yıkılırken, aynı durumdaki diğer yapıların yıkılması için ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi 385 bin nüfusu ile 50 i’den daha büyük. Ancak yapılan plansız yapılarla da büyük tehlike saçıyor. Tehlike en fazla eski Bağlar bölgesinde yaşanıyor. Kolonsuz yapılar ve çarpık kentleşme dikkat çekiyor. Elazığ’da meydana gelen depremden sonra Bağlar’daki çarpık kentleşme ve sağlam olmayan yapılar bir kez daha uzmanların gündemine geldi. Uzmanlara göre olası bir depremde eski Bağlar bölgesindeki yapılar büyük zarar görebilir. Bağlar Belediyesi sağlam olmayan yapıların yıkılması ve bunların yerine sağlam yapıların inşa edilmesi için yeni bir proje hazırladı. Kentsel dönüşüm projesi ile sağlam olmayan yapılar yıkılarak yerlerine yeni yapılar inşa edilecek.