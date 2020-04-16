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Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 16.04.2020 14:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerindeki yolların bakımını gerçekleştirdi.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerindeki yolların bakımını gerçekleştirdi. Bir haftalık çalışmalarla yaklaşık 15 kırsal mahallenin yollarını yenileyen belediye ekipleri, olası su taşkınları ve afetlere karşılık beton boru döşeyerek altyapı eksiklerini giderdi.
Bağlar Belediyesi, bahar döneminin gelmesinden sonra kış dönemindeki olumsuz hava koşullarından dolayı hasar gören yerleşim yerlerindeki altyapı çalışmalarını gidermek için çalışma başlattı.
Bu kapsamda bir hafta içerisinde 15 kırsal mahalle ve mezranın yolları yenilenirken, olası afetlere karşılık da birçok bölgede beton boru döşeme çalışması gerçekleştirildi. Son olarak Batı Çanakçı Mahallesi ve Yukarı Molla Ali Mahallesi ile Kırkkoyun Mahallesine bağlı Hasan Ağa ile Ürkmez mezralarının yol bakım, yenileme ve altyapı çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Beton boru döşeme çalışmasıyla bu yerleşim yerlerinde yaşanması muhtemel sel baskınları ve afetlere karşı tedbir alındı.

Diğer mahalleler için çalışmalar devam ediyor
Muhtarlar ve vatandaşlar yapılan hizmetten dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin diğer kırsal mahalle ve mezralarda da yol yenileme ve altyapı eksiklerini giderme çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hizmete devam edeceklerini belirterek, “Korona virüs ile mücadele sürerken vatandaşlarımız için çok önemli olan hizmetleri aksatmadan yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

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