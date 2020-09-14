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Bağlar Belediyesi kolaylık sağladı, oto galeri esnafı ruhsat sahibi oldu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 14.09.2020 14:58 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, pandemi döneminde ekonomik zorluklar yaşayan sektörlerin başında gelen oto galeri esnafına kolaylık sağlayarak son bir ayda 36 esnafın ruhsat sahibi olmasını sağladı.Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, oto galeri esnafının yaşadığı ruhsat sorunlarının çözülmesini ve bunun için gerekli tüm kolaylığın sağlanmasını istedi, bunun için Ruhsat Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler kısa sürede önemli mesafe kat ederek ilçede bulunan esnafı rahatlattı.

Bağlar Belediyesi kolaylık sağladı, oto galeri esnafı ruhsat sahibi oldu

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, pandemi döneminde ekonomik zorluklar yaşayan sektörlerin başında gelen oto galeri esnafına kolaylık sağlayarak son bir ayda 36 esnafın ruhsat sahibi olmasını sağladı.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, oto galeri esnafının yaşadığı ruhsat sorunlarının çözülmesini ve bunun için gerekli tüm kolaylığın sağlanmasını istedi, bunun için Ruhsat Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler kısa sürede önemli mesafe kat ederek ilçede bulunan esnafı rahatlattı. İş yerlerini ziyaret eden ekipler, önce ruhsatı olmayan esnafları ruhsat işlemleri için belediyeye davet etti. Belediyede misafir edilen esnafa piyasa koşullarının altında harç bedeli alarak ekonomik anlamda kolaylık sunan Ruhsat Müdürlüğü, ruhsat için gerekli olan diğer kurumlar nezdindeki işlemleri elektronik sistem üzerinden yerine getirerek işlemlerin kısa sürede tamamlanmasını ve bu sayede son bir ayda 36 esnafın ruhsat sahibi olmasını sağladı. İlçe sınırları içerisinde bulunan 3 galeri sitesinde faaliyet gösteren esnaflardan 18’inin ruhsat işlemlerinin ise tamamlanmak üzere olduğu bilgisi verildi.

"Belediye vatandaşın evidir, biz hizmet etmekle yükümlüyüz"
Belediyenin vatandaşın evi olduğunu ve onlara tüm imkanlar ile kolaylıkları sağlamanın kendilerinin görevi olduğunu belirten Başkan Beyoğlu, oto galeri esnafının yaşadığı sorunları çözüme kavuşturmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Pandemi dönemindeki ekonomik zorlukları ve koşulları göz önünde bulundurarak ruhsat işlemlerinde esnafa her türlü kolaylığı sağlamaya devam edeceklerini ifade eden Beyoğlu, "Ruhsat kaydı olmayan tüm esnaflarımızı belediyemize davet ediyoruz. İlçemizde kayıt dışı esnaf kalmaması adına çalışmalarımız devam edecek" dedi.
Tanınan kolaylıklardan ve uygulamadan memnun kalan oto galeri esnafı, Başkan Beyoğlu ve Ruhsat Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Bağlar Belediyesi kolaylık sağladı, oto galeri esnafı ruhsat sahibi oldu

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