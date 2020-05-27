Bağlar Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, geride kalan Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdığı gıda ve sosyal yardımlarla binlerce ailenin yüzünü güldürdü.

Bağlar Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağladığı gıda ve sosyal desteklerle 5 bin aileyi sevindirdi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından görevlendirilen ekipler, tespit edilen ailelerin ihtiyaçlarını temin edip daha sonra evlerinde ziyaret ederek ulaştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ’Milli Dayanışma Kampanyası’ çerçevesinde daha önce 2 aylık maaşını bağışlamasıyla dikkat çeken Başkan Beyoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda ve sosyal yardım taleplerini de belediye bütçesine yük olmadan bulduğu kaynaklarla sağladı.

“İnsanlarımızın yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize”

Göreve geldikleri 16 Nisan 2019 tarihinden sonra 60 binden fazla aileye gıda ve sosyal destek sağladıklarını belirten Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı sosyal, gönül ve hizmet belediyeciliğine devam edeceklerini söyledi. Yeni tip korona virüs salgını süreci ve Ramazan ayında vatandaşların mağdur olmaması için yoğun bir çaba ortaya koyduklarını dile getiren Başkan Beyoğlu, “Bu yıl mübarek Ramazan ayı insanlık tarihinin en ağır salgınlarından olan yeni tip korona virüs sürecine denk geldi. Dolayısıyla belediye olarak bizim yükümüz de arttı. Tüm ekiplerimiz ve imkanlarımızla seferber olarak milletimize hizmet ettik, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirerek evlerine kadar ulaştırdık. Onların yüzünü bir nebze de olsa güldürebildiysek bundan mutluluk duyarız. Cumhurbaşkanımızın rotasını çizdiği sosyal, hizmet ve gönül belediyeciliğine imkanlar dahilinde inşallah devam edeceğiz” dedi.

