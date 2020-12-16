Bağlar Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, havaların soğuması nedeniyle aç ve susuz kalma tehlikesi yaşayan sokak hayvanları için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla harekete geçen ekipler, hazırlanan yiyecekleri belediyeye ait park ve yaşam alanlarına bıraktı.

Bağlar Belediyesi, kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumaya başlamasıyla beraber sokaklarda açlık sıkıntısı yaşayan hayvanlar için çalışma başlattı. Belediye ekipleri, park ve bahçeler ile toplu yaşam alanlarının bulunduğu bölgelere çıkarma yaparak hayvanlar için meme ve çeşitli yiyecekler bıraktı. Kedi ve köpekleri kendi elleriyle doyuran görevliler ile hayvanlar arasında renkli görüntüler yaşandı. Hayvanların bulunduğu yaşam alanlarına yüklü miktarda mama ve besin maddeleri bırakıldı. Başkan Beyoğlu, bu çalışmanın kış mevsimi boyunca devam edeceğini söyledi. Başkan Beyoğlu, "Hayvan sevgisi, yüce dinimizin ve kültürümüzün gereğidir. Bu çalışma ile sokak hayvanlarına sahip çıkarak toplumsal bir bilinç oluşturmayı amaçlıyoruz. Yüce rabbimizin sessiz kulları olan hayvanlara sahip çıkmak vicdani bir sorumluluktur. Biz de bu çalışma ile hem onların temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak hem de vatandaşlarımızın ve imkan sahibi kurum ve kuruluşların dikkatini bu konuya çekmek istedik. Yıl boyunca belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yaşam alanlarında sokaktaki dostlarımıza karşı bu görevimizi ifa edeceğiz" dedi.

